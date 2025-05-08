https://ria.ru/20250508/moskva-2015810076.html

AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву

AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву

Авиакомпания AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для туристов, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков, сообщили РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:05:00+03:00

2025-05-08T16:05:00+03:00

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анталья (провинция)

москва

россия

azur air

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для туристов, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков, сообщили в авиакомпании. "AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву. На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая AZUR air выполнит два разворотных рейса в Анталью и обратно", - сообщила авиакомпания. Дополнительные рейсы из Москвы вылетят 8 мая в 17.30 и 20.00, из Антальи мая в 00.00 и 2.30 Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность расширить объем этой полётной программы. В случае появления новых рейсов AZUR air опубликует их расписание дополнительно.

https://ria.ru/20250508/reys-2015758565.html

анталья (провинция)

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анталья (провинция), москва, россия, azur air