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AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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16:05 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/moskva-2015810076.html
AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву
AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву
Авиакомпания AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для туристов, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков, сообщили РИА Новости, 08.05.2025
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2025-05-08T16:05:00+03:00
анталья (провинция)
москва
россия
azur air
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для туристов, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков, сообщили в авиакомпании. "AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву. На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая AZUR air выполнит два разворотных рейса в Анталью и обратно", - сообщила авиакомпания. Дополнительные рейсы из Москвы вылетят 8 мая в 17.30 и 20.00, из Антальи мая в 00.00 и 2.30 Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность расширить объем этой полётной программы. В случае появления новых рейсов AZUR air опубликует их расписание дополнительно.
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анталья (провинция), москва, россия, azur air
Анталья (провинция), Москва, Россия, Azur Air
AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву

AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву 8 и 9 мая

© РИА Новости / Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Авиакомпания AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву для туристов, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других перевозчиков, сообщили в авиакомпании.
"AZUR air выполнит дополнительные рейсы из Антальи в Москву. На этих рейсах в Россию вернутся туристы, которые не смогли вылететь 6 и 7 мая рейсами других авиакомпаний. Всего в течение 8 и 9 мая AZUR air выполнит два разворотных рейса в Анталью и обратно", - сообщила авиакомпания.
Дополнительные рейсы из Москвы вылетят 8 мая в 17.30 и 20.00, из Антальи мая в 00.00 и 2.30
Кроме того, авиакомпания рассматривает возможность расширить объем этой полётной программы. В случае появления новых рейсов AZUR air опубликует их расписание дополнительно.
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Анталья (провинция)МоскваРоссияAzur Air
 
 
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