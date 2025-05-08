Рейтинг@Mail.ru
В Москве за неделю выявили 36 зараженных боррелиями клещей - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/moskva-2015774065.html
В Москве за неделю выявили 36 зараженных боррелиями клещей
В Москве за неделю выявили 36 зараженных боррелиями клещей - РИА Новости, 08.05.2025
В Москве за неделю выявили 36 зараженных боррелиями клещей
По результатам исследования в Москве за неделю 546 клещей выявлено 36 инфицированных боррелиями, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:59:00+03:00
2025-05-08T12:59:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784712172_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_6b172e1bd57087554dbd0885e85a6684.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По результатам исследования в Москве за неделю 546 клещей выявлено 36 инфицированных боррелиями, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "За 19 неделю по результатам исследованных 546 клещей, доставленных населением, выявлено 36 инфицированных боррелиями", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, с 1 января 2025 года в столице проведено 32 218 прививок. Полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 22 347 человек, что на 5,4 тысячи больше, чем в 2024 году, в том числе 7 213 детей, это на 1,2 тысячи больше, чем в прошлом году. "За 19 неделю текущего года в медицинские организации Москвы обращались москвичи, укусы клещами которых произошли в основном при выезде за пределы московского региона и на территорию Московской области. В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении лесопарка Измайлово и лесопарковых зон ТиНАО", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784712172_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_058052685a402a961f5ef92eba57ff64.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Москве за неделю выявили 36 зараженных боррелиями клещей

В Москве за неделю из 546 клещей выявили 36 зараженных боррелиями

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкКлещи в пробирке в лаборатории
Клещи в пробирке в лаборатории - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Клещи в пробирке в лаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По результатам исследования в Москве за неделю 546 клещей выявлено 36 инфицированных боррелиями, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
«
"За 19 неделю по результатам исследованных 546 клещей, доставленных населением, выявлено 36 инфицированных боррелиями", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, с 1 января 2025 года в столице проведено 32 218 прививок. Полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 22 347 человек, что на 5,4 тысячи больше, чем в 2024 году, в том числе 7 213 детей, это на 1,2 тысячи больше, чем в прошлом году.
"За 19 неделю текущего года в медицинские организации Москвы обращались москвичи, укусы клещами которых произошли в основном при выезде за пределы московского региона и на территорию Московской области. В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении лесопарка Измайлово и лесопарковых зон ТиНАО", - добавляется в сообщении.
Укус клеща - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Врач рассказала, что делать при укусе клеща
12 марта, 02:48
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала