https://ria.ru/20250508/moskva-2015774065.html

В Москве за неделю выявили 36 зараженных боррелиями клещей

В Москве за неделю выявили 36 зараженных боррелиями клещей - РИА Новости, 08.05.2025

В Москве за неделю выявили 36 зараженных боррелиями клещей

По результатам исследования в Москве за неделю 546 клещей выявлено 36 инфицированных боррелиями, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:59:00+03:00

2025-05-08T12:59:00+03:00

2025-05-08T12:59:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784712172_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_6b172e1bd57087554dbd0885e85a6684.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. По результатам исследования в Москве за неделю 546 клещей выявлено 36 инфицированных боррелиями, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "За 19 неделю по результатам исследованных 546 клещей, доставленных населением, выявлено 36 инфицированных боррелиями", - говорится в сообщении. Как уточнили в ведомстве, с 1 января 2025 года в столице проведено 32 218 прививок. Полный курс вакцинации против клещевого вирусного энцефалита получили 22 347 человек, что на 5,4 тысячи больше, чем в 2024 году, в том числе 7 213 детей, это на 1,2 тысячи больше, чем в прошлом году. "За 19 неделю текущего года в медицинские организации Москвы обращались москвичи, укусы клещами которых произошли в основном при выезде за пределы московского региона и на территорию Московской области. В Москве случаи присасывания клещей регистрировались при посещении лесопарка Измайлово и лесопарковых зон ТиНАО", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250312/vrach-2004438904.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)