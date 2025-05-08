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Президент Зимбабве вылетел в Москву
Президент Зимбабве вылетел в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Зимбабве вылетел в Москву
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва вылетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T00:05:00+03:00
2025-05-08T00:05:00+03:00
2025-05-08T12:38:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
эммерсон мнангагва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва вылетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает министерство информации африканской страны."Мнангагва отправился в Москву, Россия, где он примет участие в праздновании Дня Победы в этом году", - говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в соцсети X.В интервью государственной вещательной корпорации ZBC глава МИД Зимбабве Амон Мурвира, сопровождающий президента, заявил перед отправлением, что присутствие главы Зимбабве на празднествах в Москве свидетельствует о глубоких связях между странами. Из Москвы Мнангагва отправится с государственным визитом в Белоруссию, отмечает ZBC.
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москва, эммерсон мнангагва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Эммерсон Мнангагва
Президент Зимбабве вылетел в Москву
Президент Зимбабве Мнангагва вылетел в Москву на парад Победы