https://ria.ru/20250508/moskva-2015768685.html

Президент Зимбабве вылетел в Москву

Президент Зимбабве вылетел в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Зимбабве вылетел в Москву

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва вылетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T00:05:00+03:00

2025-05-08T00:05:00+03:00

2025-05-08T12:38:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

эммерсон мнангагва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951376323_0:0:2828:1591_1920x0_80_0_0_010855b5a8ab13808903b6c717c82e2c.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва вылетел в Москву для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает министерство информации африканской страны."Мнангагва отправился в Москву, Россия, где он примет участие в праздновании Дня Победы в этом году", - говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства в соцсети X.В интервью государственной вещательной корпорации ZBC глава МИД Зимбабве Амон Мурвира, сопровождающий президента, заявил перед отправлением, что присутствие главы Зимбабве на празднествах в Москве свидетельствует о глубоких связях между странами. Из Москвы Мнангагва отправится с государственным визитом в Белоруссию, отмечает ZBC.

https://ria.ru/20250508/embalo-2015766760.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, эммерсон мнангагва