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Генсек Организации исламского сотрудничества прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:57 08.05.2025 (обновлено: 12:52 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/moskva-2015762402.html
Генсек Организации исламского сотрудничества прибыл в Москву
Генсек Организации исламского сотрудничества прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Генсек Организации исламского сотрудничества прибыл в Москву
Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:57:00+03:00
2025-05-08T12:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
организация исламского сотрудничества
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250508/lukashenko-2015771636.html
москва
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москва, организация исламского сотрудничества, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Организация исламского сотрудничества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Генсек Организации исламского сотрудничества прибыл в Москву

Генсек ОИС Хусейн Ибрагим Таха прибыл в Москву на празднование Дня Победы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский кремль и Москва-реку
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Лукашенко прибыл в Москву
12:47
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваОрганизация исламского сотрудничества80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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