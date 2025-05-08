https://ria.ru/20250508/moskva-2015762402.html
Генсек Организации исламского сотрудничества прибыл в Москву
Генсек Организации исламского сотрудничества прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Генсек Организации исламского сотрудничества прибыл в Москву
Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:57:00+03:00
2025-05-08T11:57:00+03:00
2025-05-08T12:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
организация исламского сотрудничества
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Организации Исламского Сотрудничества Хусейн Ибрахим Таха прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передает корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250508/lukashenko-2015771636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, организация исламского сотрудничества, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Организация исламского сотрудничества, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Генсек Организации исламского сотрудничества прибыл в Москву
Генсек ОИС Хусейн Ибрагим Таха прибыл в Москву на празднование Дня Победы