https://ria.ru/20250508/moskva-2015749271.html

Депутаты Европарламента прибудут в Москву 9 мая, пишут СМИ

Депутаты Европарламента прибудут в Москву 9 мая, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2025

Депутаты Европарламента прибудут в Москву 9 мая, пишут СМИ

Группа из пяти депутатов Европарламента, включая двух немецких политиков из партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), прибудет на этой... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:32:00+03:00

2025-05-08T10:32:00+03:00

2025-05-08T11:00:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Группа из пяти депутатов Европарламента, включая двух немецких политиков из партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), прибудет на этой неделе в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, утверждает немецкий журнал Spiegel. "Депутаты Европарламента от партии ССВ Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург отправятся на этой неделе в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященным окончанию (Второй - ред.) мировой войны. Они входят в состав (международной - ред.) делегации... (Их - ред.) двухдневный визит в Москву вместе с тремя другими евродепутатами из Чехии, Словакии и с Кипра спланирован так, чтобы совпасть с объявленным Россией перемирием на Украине", - говорится в публикации издания. По данным Spiegel, в Москве члены делегации собираются встретиться с депутатами Госдумы, российскими политиками и деятелями культуры. Фирмених и фон дер Шуленбург в свою очередь отметили, что заинтересованы в преодолении "постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе", добавляет журнал, ссылаясь их заявление. Отмечается, что после визита в Москву немецкие политики планируют отправиться в Киев и находятся в контакте с посольством Украины по этому вопросу. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт подтвердила журналу информацию о намеченной поездке Фирмених в Россию. "Она едет в Москву, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата в 80-ую годовщину освобождения. Я не знаю, что здесь можно критиковать. Она не будет участвовать в военном параде или аналогичных государственных мероприятиях", - приводит её слова журнал.

https://ria.ru/20250508/moskva-2015734469.html

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в мире, москва, россия, чехия, сара вагенкнехт, европарламент, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне