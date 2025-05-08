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Депутаты Европарламента прибудут в Москву 9 мая, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2025
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10:32 08.05.2025 (обновлено: 11:00 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/moskva-2015749271.html
Депутаты Европарламента прибудут в Москву 9 мая, пишут СМИ
Депутаты Европарламента прибудут в Москву 9 мая, пишут СМИ - РИА Новости, 08.05.2025
Депутаты Европарламента прибудут в Москву 9 мая, пишут СМИ
Группа из пяти депутатов Европарламента, включая двух немецких политиков из партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), прибудет на этой... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:32:00+03:00
2025-05-08T11:00:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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сара вагенкнехт
европарламент
госдума рф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Группа из пяти депутатов Европарламента, включая двух немецких политиков из партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), прибудет на этой неделе в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, утверждает немецкий журнал Spiegel. "Депутаты Европарламента от партии ССВ Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург отправятся на этой неделе в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященным окончанию (Второй - ред.) мировой войны. Они входят в состав (международной - ред.) делегации... (Их - ред.) двухдневный визит в Москву вместе с тремя другими евродепутатами из Чехии, Словакии и с Кипра спланирован так, чтобы совпасть с объявленным Россией перемирием на Украине", - говорится в публикации издания. По данным Spiegel, в Москве члены делегации собираются встретиться с депутатами Госдумы, российскими политиками и деятелями культуры. Фирмених и фон дер Шуленбург в свою очередь отметили, что заинтересованы в преодолении "постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе", добавляет журнал, ссылаясь их заявление. Отмечается, что после визита в Москву немецкие политики планируют отправиться в Киев и находятся в контакте с посольством Украины по этому вопросу. Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт подтвердила журналу информацию о намеченной поездке Фирмених в Россию. "Она едет в Москву, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата в 80-ую годовщину освобождения. Я не знаю, что здесь можно критиковать. Она не будет участвовать в военном параде или аналогичных государственных мероприятиях", - приводит её слова журнал.
https://ria.ru/20250508/moskva-2015734469.html
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в мире, москва, россия, чехия, сара вагенкнехт, европарламент, госдума рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Россия, Чехия, Сара Вагенкнехт, Европарламент, Госдума РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Депутаты Европарламента прибудут в Москву 9 мая, пишут СМИ

Spiegel: пять депутатов Европарламента прибудут на парад Победы в Москву

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПанорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку
Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Панорамный вид на Московский Кремль и Москву-реку. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Группа из пяти депутатов Европарламента, включая двух немецких политиков из партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), прибудет на этой неделе в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, утверждает немецкий журнал Spiegel.
"Депутаты Европарламента от партии ССВ Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург отправятся на этой неделе в Москву для участия в памятных мероприятиях, посвященным окончанию (Второй - ред.) мировой войны. Они входят в состав (международной - ред.) делегации... (Их - ред.) двухдневный визит в Москву вместе с тремя другими евродепутатами из Чехии, Словакии и с Кипра спланирован так, чтобы совпасть с объявленным Россией перемирием на Украине", - говорится в публикации издания.
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По данным Spiegel, в Москве члены делегации собираются встретиться с депутатами Госдумы, российскими политиками и деятелями культуры. Фирмених и фон дер Шуленбург в свою очередь отметили, что заинтересованы в преодолении "постоянно растущей спирали конфронтации и эскалации в Европе", добавляет журнал, ссылаясь их заявление. Отмечается, что после визита в Москву немецкие политики планируют отправиться в Киев и находятся в контакте с посольством Украины по этому вопросу.
Лидер партии ССВ Сара Вагенкнехт подтвердила журналу информацию о намеченной поездке Фирмених в Россию. "Она едет в Москву, чтобы возложить венок к Могиле Неизвестного Солдата в 80-ую годовщину освобождения. Я не знаю, что здесь можно критиковать. Она не будет участвовать в военном параде или аналогичных государственных мероприятиях", - приводит её слова журнал.
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