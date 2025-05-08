https://ria.ru/20250508/moskva-2015742912.html

Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории"

Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории" - РИА Новости, 08.05.2025

Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории"

Более 20 тысяч семейных реликвий передали москвичи проекту "Москва - с заботой об истории" за шесть лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T10:01:00+03:00

2025-05-08T10:01:00+03:00

2025-05-08T10:01:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 20 тысяч семейных реликвий передали москвичи проекту "Москва - с заботой об истории" за шесть лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Проекту "Москва - с заботой об истории" - шесть лет. За это время москвичи передали на хранение больше 20 тысяч семейных реликвий: фотографии, письма, документы и предметы времён Великой Отечественной войны, а также фото- и видеоплёнки с советского времени до 2000-х годов... Нескольким семейным реликвиям, поступившим в рамках акции, был присвоен статус особо ценных документов. Среди них макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года", - написал он. Мэр добавил, что выставка "Москва - с заботой об истории" действует в 30 центрах госуслуг, где можно увидеть собранные предметы и документы. В этом году тема экспозиции - 80-летие Великой Победы. Также переданные в Главархив материалы размещаются в одноимённом виртуальном музее, который является народным цифровым архивом.

https://ria.ru/20250508/proekt-2015634378.html

москва

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сергей собянин, москва