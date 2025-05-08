https://ria.ru/20250508/moskva-2015742912.html
Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории"
Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории" - РИА Новости, 08.05.2025
Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории"
Более 20 тысяч семейных реликвий передали москвичи проекту "Москва - с заботой об истории" за шесть лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:01:00+03:00
2025-05-08T10:01:00+03:00
2025-05-08T10:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сергей собянин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978728951_0:23:2205:1263_1920x0_80_0_0_86fde20c1257f8e1d8bbdc9d3822fa20.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 20 тысяч семейных реликвий передали москвичи проекту "Москва - с заботой об истории" за шесть лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Проекту "Москва - с заботой об истории" - шесть лет. За это время москвичи передали на хранение больше 20 тысяч семейных реликвий: фотографии, письма, документы и предметы времён Великой Отечественной войны, а также фото- и видеоплёнки с советского времени до 2000-х годов... Нескольким семейным реликвиям, поступившим в рамках акции, был присвоен статус особо ценных документов. Среди них макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года", - написал он. Мэр добавил, что выставка "Москва - с заботой об истории" действует в 30 центрах госуслуг, где можно увидеть собранные предметы и документы. В этом году тема экспозиции - 80-летие Великой Победы. Также переданные в Главархив материалы размещаются в одноимённом виртуальном музее, который является народным цифровым архивом.
https://ria.ru/20250508/proekt-2015634378.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978728951_0:0:2027:1520_1920x0_80_0_0_bdda3df6a0970b9987535f353775404a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сергей Собянин, Москва
Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории"
Собянин: более 20 тысяч семейных реликвий передали жители Москвы за шесть лет