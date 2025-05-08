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Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории" - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
10:01 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/moskva-2015742912.html
Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории"
Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории" - РИА Новости, 08.05.2025
Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории"
Более 20 тысяч семейных реликвий передали москвичи проекту "Москва - с заботой об истории" за шесть лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:01:00+03:00
2025-05-08T10:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 20 тысяч семейных реликвий передали москвичи проекту "Москва - с заботой об истории" за шесть лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Проекту "Москва - с заботой об истории" - шесть лет. За это время москвичи передали на хранение больше 20 тысяч семейных реликвий: фотографии, письма, документы и предметы времён Великой Отечественной войны, а также фото- и видеоплёнки с советского времени до 2000-х годов... Нескольким семейным реликвиям, поступившим в рамках акции, был присвоен статус особо ценных документов. Среди них макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года", - написал он. Мэр добавил, что выставка "Москва - с заботой об истории" действует в 30 центрах госуслуг, где можно увидеть собранные предметы и документы. В этом году тема экспозиции - 80-летие Великой Победы. Также переданные в Главархив материалы размещаются в одноимённом виртуальном музее, который является народным цифровым архивом.
https://ria.ru/20250508/proekt-2015634378.html
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сергей собянин, москва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сергей Собянин, Москва
Собянин рассказал о достижениях проекта "Москва - с заботой об истории"

Собянин: более 20 тысяч семейных реликвий передали жители Москвы за шесть лет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более 20 тысяч семейных реликвий передали москвичи проекту "Москва - с заботой об истории" за шесть лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"Проекту "Москва - с заботой об истории" - шесть лет. За это время москвичи передали на хранение больше 20 тысяч семейных реликвий: фотографии, письма, документы и предметы времён Великой Отечественной войны, а также фото- и видеоплёнки с советского времени до 2000-х годов... Нескольким семейным реликвиям, поступившим в рамках акции, был присвоен статус особо ценных документов. Среди них макет альбома с фоторепродукциями графических работ боевых действий Балтийского флота с июня по декабрь 1941 года", - написал он.
Мэр добавил, что выставка "Москва - с заботой об истории" действует в 30 центрах госуслуг, где можно увидеть собранные предметы и документы. В этом году тема экспозиции - 80-летие Великой Победы. Также переданные в Главархив материалы размещаются в одноимённом виртуальном музее, который является народным цифровым архивом.
Проект Память. Семья. Победа - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Редкие кадры военного времени доступны в проекте "Память. Семья. Победа"
08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСергей СобянинМосква
 
 
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