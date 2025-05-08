https://ria.ru/20250508/moskva-2015734469.html
В Москву прибудет большое количество иностранных гостей, заявила Захарова
В Москву прибудет большое количество иностранных гостей, заявила Захарова - РИА Новости, 08.05.2025
В Москву прибудет большое количество иностранных гостей, заявила Захарова
Несмотря на чинимые недругами РФ препятствия, на предстоящие мероприятия в связи с 80-летием Победы в Москву прибудет большое количество иностранных гостей,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T08:54:00+03:00
2025-05-08T08:54:00+03:00
2025-05-08T08:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Несмотря на чинимые недругами РФ препятствия, на предстоящие мероприятия в связи с 80-летием Победы в Москву прибудет большое количество иностранных гостей, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Безусловно, мы все ждём 9 мая, мы его готовим. Вы видите, какое количество иностранных гостей уже на высшем уровне подтвердили своё участие, несмотря на те препятствия, которые им чинят, вот те самые наши недруги, вороги, враги, те, кто нам собирался объявлять очередное, как они это сформулировали, стратегическое поражение", - сказала она. "Смотрите, какое количество представителей гражданского общества, политических деятелей, общественных деятелей, потомков героев антигитлеровской коалиции к нам уже не готовы приехать, а готовятся приезжать",- добавила Захарова. "А какое количество журналистов, которые со всего мира приезжают именно для освещения парада 9 мая!" - заметила она. "Мы, конечно, готовимся к этому событию", - добавила она.
https://ria.ru/20250502/zakharova-2014699637.html
https://ria.ru/20250507/matvienko-2015414761.html
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россия, москва, мария захарова
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Мария Захарова
В Москву прибудет большое количество иностранных гостей, заявила Захарова
Захарова: на 9 мая в Москву прибудет большое количество иностранных гостей
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Несмотря на чинимые недругами РФ препятствия, на предстоящие мероприятия в связи с 80-летием Победы в Москву прибудет большое количество иностранных гостей, рассказала в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Безусловно, мы все ждём 9 мая, мы его готовим. Вы видите, какое количество иностранных гостей уже на высшем уровне подтвердили своё участие, несмотря на те препятствия, которые им чинят, вот те самые наши недруги, вороги, враги, те, кто нам собирался объявлять очередное, как они это сформулировали, стратегическое поражение", - сказала она.
"Смотрите, какое количество представителей гражданского общества, политических деятелей, общественных деятелей, потомков героев антигитлеровской коалиции к нам уже не готовы приехать, а готовятся приезжать",- добавила Захарова
.
"А какое количество журналистов, которые со всего мира приезжают именно для освещения парада 9 мая!" - заметила она.
"Мы, конечно, готовимся к этому событию", - добавила она.