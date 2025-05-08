Оппозиционный блок БКС примет участие в марше Победы в Молдавии
БКС примет участие в марше Победы 9 мая без партийной символики
© Sputnik / Mihai CarausГлава фракции БКС Влад Батрынча
© Sputnik / Mihai Caraus
Глава фракции БКС Влад Батрынча. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии Блок коммунистов и социалистов (БКС) примет участие в едином Марше Победы 9 мая без партийной символики, заявил вице-спикер парламента, лидер фракции политсилы Влад Батрынча.
Ранее председатель оппозиционной партии "Будущее Молдовы", экс-премьер (2001-2008 годы) Василий Тарлев выступил с инициативой о выходе всех патриотических сил 9 мая единой колонной, призвав политических лидеров объединиться в честь Дня Победы.
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"Завтра мы примем участие в марше в одной общей колонне. Без символики партий, без политических символов, только историческое событие и великая Победа", - пояснил Батрынча на брифинге в парламенте.
Подобное объединение оппозиционных сил происходит на фоне переговоров Тарлева и лидера Партии коммунистов (входит в БКС), экс-президента страны Владимира Воронина о создании единого политблока для участия в парламентских выборах, которые состоятся 28 сентября.
В Молдавии наблюдается рост напряженности вокруг празднования Дня Победы. Накануне МВД республики объявило о приведении всех правоохранительных структур в повышенную готовность и напомнило о запрете на использование георгиевской ленты во время публичных мероприятий.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате.