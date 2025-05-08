https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015853256.html
Лампады с Вечным огнем развезут ветеранам по всей Молдавии
Лампады с Вечным огнем развезут ветеранам по всей Молдавии - РИА Новости, 08.05.2025
Лампады с Вечным огнем развезут ветеранам по всей Молдавии
Лампады, зажженные от частицы Вечного огня, доставленной в Кишинев из Москвы, будут переданы ветеранам и размещены на мемориальных комплексах по всей Молдавии,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:21:00+03:00
2025-05-08T19:21:00+03:00
2025-05-08T19:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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василий боля
майя санду
80-летие победы в великой отечественной войне
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Лампады, зажженные от частицы Вечного огня, доставленной в Кишинев из Москвы, будут переданы ветеранам и размещены на мемориальных комплексах по всей Молдавии, сообщил РИА Новости депутат от политблока "Победа" Василий Боля. "Эта лампада, что сейчас у меня, завтра будет в Гагаузии, в городе Комрат. Наши коллеги посетят всех ветеранов и принесут им эту частицу Вечного огня в память об их однополчанах", - заявил политик после торжественной церемонии встречи частицы Вечного огня в Кишиневе. Депутат отметил, что частичка Вечного огня была доставлена с Могилы Неизвестного Солдата из Александровского сада в Москве в мемориальный комплекс "Вечность" в столице Молдавии не без трудностей. Боля пояснил, что акция передачи Вечного огня в другие страны и города проводится второй год подряд. Символическая передача огня призвана почтить память тех, кто не вернулся с полей сражений Великой Отечественной войны. По его словам, несколько представителей блока "Победа", в том числе мэр города Оргеева Татьяна Кочу и муниципальный советник города Бельцы Вячеслав Жуков, были подвергнуты дополнительному досмотру в аэропорту Кишинева после возвращения из Москвы. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
https://ria.ru/20250508/kishinev-2015849892.html
https://ria.ru/20250508/karakas-2015717432.html
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в мире, молдавия, кишинев, москва, василий боля, майя санду, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Молдавия, Кишинев, Москва, Василий Боля, Майя Санду, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лампады с Вечным огнем развезут ветеранам по всей Молдавии
В Молдавии зажженные от частицы Вечного огня лампады передадут ветеранам