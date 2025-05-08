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Шор обвинил Санду в стремлении уничтожить Молдавию - РИА Новости, 08.05.2025
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14:05 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/moldavija-2015783374.html
Шор обвинил Санду в стремлении уничтожить Молдавию
Шор обвинил Санду в стремлении уничтожить Молдавию - РИА Новости, 08.05.2025
Шор обвинил Санду в стремлении уничтожить Молдавию
Президент Молдавии Майя Санду усугубляет газовый кризис, чтобы уничтожить страну, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:05:00+03:00
2025-05-08T14:05:00+03:00
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду усугубляет газовый кризис, чтобы уничтожить страну, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. "Санду уничтожает страну посредством газового кризиса. В январе она едва не заморозила Приднестровье. И теперь жители обложены такой коммунальной данью, что впору садиться в долговую яму", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он отметил, что в 2024 году убытки компании "Молдовагаз" составили около 36,7 миллиона долларов. При этом в 2023 году компания имела прибыль в 70,2 миллиона долларов. "Что случилось? Закупочная цена на поставки газа с европейского рынка оказалась намного выше утвержденной НАРЭ. Это просчеты компании Energocom. Курс доллара вырос больше, чем рассчитано в законе о бюджете или в тарифах. В итоге тарифы взлетели до небес, молдаване платят огромные суммы, компания разоряется. А власти расписались в своей полной импотенции", - отмечает Шор. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
https://ria.ru/20250430/pridnestrove-2014426637.html
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жкх, молдавия, кишинев, украина, илан шор, майя санду, молдовагаз, газпром
ЖКХ, Молдавия, Кишинев, Украина, Илан Шор, Майя Санду, Молдовагаз, Газпром
Шор обвинил Санду в стремлении уничтожить Молдавию

Шор: Санду усугубляет газовый кризис, чтобы уничтожить Молдавию

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду усугубляет газовый кризис, чтобы уничтожить страну, считает лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.
"Санду уничтожает страну посредством газового кризиса. В январе она едва не заморозила Приднестровье. И теперь жители обложены такой коммунальной данью, что впору садиться в долговую яму", - написал Шор в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что в 2024 году убытки компании "Молдовагаз" составили около 36,7 миллиона долларов. При этом в 2023 году компания имела прибыль в 70,2 миллиона долларов.
"Что случилось? Закупочная цена на поставки газа с европейского рынка оказалась намного выше утвержденной НАРЭ. Это просчеты компании Energocom. Курс доллара вырос больше, чем рассчитано в законе о бюджете или в тарифах. В итоге тарифы взлетели до небес, молдаване платят огромные суммы, компания разоряется. А власти расписались в своей полной импотенции", - отмечает Шор.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
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ЖКХМолдавияКишиневУкраинаИлан ШорМайя СандуМолдовагазГазпром
 
 
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