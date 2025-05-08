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В Молдавии могут запретить День Победы - РИА Новости, 08.05.2025
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07:05 08.05.2025 (обновлено: 07:31 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/moldavija-2015728990.html
В Молдавии могут запретить День Победы
В Молдавии могут запретить День Победы - РИА Новости, 08.05.2025
В Молдавии могут запретить День Победы
Власти Молдавии могут попытаться в будущем запретить День Победы под предлогом того, что ветеранов уже не будет в живых, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T07:05:00+03:00
2025-05-08T07:31:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
евгения гуцул
московский комсомолец
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КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. Власти Молдавии могут попытаться в будущем запретить День Победы под предлогом того, что ветеранов уже не будет в живых, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович. "Власти давно говорят о том, чтобы свести на нет празднование Дня Победы. Безусловно, в будущем такая попытка (запретить День Победы — Прим. ред.) будет, власти давно хотят превратить праздник День Победы в День поминовения, скорби. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить этот праздник даже после ухода всех ветеранов", — заявил Петрович. По его словам, чтобы изменить ситуацию, нужно серьезно пересмотреть государственную политику в области образования и культуры. "Нужно учить объективную историю, нужно прицеливаться на 5-10 лет вперед, нужно придерживаться определенной государственной политики. К сожалению, в нашей стране на сегодняшний день нет программы патриотического воспитания молодежи, они не разрабатывались с 2008 года. Столько лет страна живет без программы патриотического воспитания молодежи", — отметил собеседник агентства. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250506/moldaviya-2015400806.html
https://ria.ru/20250507/moldavija-2015518813.html
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в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Московский комсомолец
В Молдавии могут запретить День Победы

Глава комитета "Победа" Петрович: власти Молдавии могут запретить День Победы

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии и Евросоюза
Флаги Молдавии и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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КИШИНЕВ, 8 мая — РИА Новости. Власти Молдавии могут попытаться в будущем запретить День Победы под предлогом того, что ветеранов уже не будет в живых, заявил РИА Новости глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.
"Власти давно говорят о том, чтобы свести на нет празднование Дня Победы. Безусловно, в будущем такая попытка (запретить День Победы — Прим. ред.) будет, власти давно хотят превратить праздник День Победы в День поминовения, скорби. Мы будем делать все возможное, чтобы сохранить этот праздник даже после ухода всех ветеранов", — заявил Петрович.
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6 мая, 21:51
По его словам, чтобы изменить ситуацию, нужно серьезно пересмотреть государственную политику в области образования и культуры.
"Нужно учить объективную историю, нужно прицеливаться на 5-10 лет вперед, нужно придерживаться определенной государственной политики. К сожалению, в нашей стране на сегодняшний день нет программы патриотического воспитания молодежи, они не разрабатывались с 2008 года. Столько лет страна живет без программы патриотического воспитания молодежи", — отметил собеседник агентства.
За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты.
После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС принимает спорные законы, среди них запрет на использование георгиевской ленты и установка памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии.
Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.
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Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой часть Русской православной церкви, кишиневские власти не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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24 апреля, 16:40
 
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