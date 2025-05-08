Рейтинг@Mail.ru
Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 08.05.2025 (обновлено: 13:16 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/mo-2015775283.html
Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий
Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий - РИА Новости, 08.05.2025
Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий
Все российские группировки в зоне спецоперации полностью прекратили боевые действия с момента начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:10:00+03:00
2025-05-08T13:16:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
день победы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987689308_0:104:3046:1817_1920x0_80_0_0_68e3a6e21f672b2c9ca1b61218ff1a23.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все российские группировки в зоне спецоперации полностью прекратили боевые действия с момента начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия, они остаются на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в МО РФ."В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250508/peremirie-2015775642.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/06/1987689308_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_071898a15e8f6ef65cdc122f7f693bed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, украина, день победы
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, День Победы
Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий

МО: все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все российские группировки в зоне спецоперации полностью прекратили боевые действия с момента начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия, они остаются на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в МО РФ.
"В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке Минобороны РФ.
Российский военнослужащий выполняет задачи по разминированию - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Минобороны рассказало о нарушениях перемирия со стороны ВСУ
Вчера, 13:11
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинУкраинаДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала