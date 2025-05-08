https://ria.ru/20250508/mo-2015775283.html

Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий

Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий - РИА Новости, 08.05.2025

Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий

Все российские группировки в зоне спецоперации полностью прекратили боевые действия с момента начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:10:00+03:00

2025-05-08T13:10:00+03:00

2025-05-08T13:16:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

владимир путин

украина

день победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все российские группировки в зоне спецоперации полностью прекратили боевые действия с момента начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия, они остаются на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в МО РФ."В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250508/peremirie-2015775642.html

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2025

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россия, владимир путин, украина, день победы