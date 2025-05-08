https://ria.ru/20250508/mo-2015775283.html
Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий
Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий - РИА Новости, 08.05.2025
Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий
Все российские группировки в зоне спецоперации полностью прекратили боевые действия с момента начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:10:00+03:00
2025-05-08T13:10:00+03:00
2025-05-08T13:16:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
украина
день победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все российские группировки в зоне спецоперации полностью прекратили боевые действия с момента начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия, они остаются на ранее занятых рубежах и позициях, сообщили в МО РФ."В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, исходя из гуманитарных соображений, в дни празднования 80-летней годовщины Победы – с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах и позициях", - говорится в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250508/peremirie-2015775642.html
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россия, владимир путин, украина, день победы
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Украина, День Победы
Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий
МО: все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий