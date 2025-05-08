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Члены партии СРЗП провели митинг у посольства Германии
Члены партии СРЗП провели митинг у посольства Германии - РИА Новости, 08.05.2025
Члены партии СРЗП провели митинг у посольства Германии
Члены партии "Справедливая Россия - За правду" провели митинг у посольства Федеративной Республики Германия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:17:00+03:00
2025-05-08T18:17:00+03:00
2025-05-08T18:18:00+03:00
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80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Члены партии "Справедливая Россия - За правду" провели митинг у посольства Федеративной Республики Германия, передает корреспондент РИА Новости. Целью мероприятия стало публичное противодействие незаконной и необоснованной государственной антироссийской политике Германии, а также политическая демонстрация готовности добиваться и защищать историческую правду. На митинге присутствовали около 200 человек. Участники митинга держали в руках плакаты со слоганами на русском и немецком языках. Кроме того, у митингующих были георгиевские ленточки на груди, флаги Победы, России и партии "Справедливая Россия - За правду". Лидер партии СРЗП, депутат Госдумы Сергей Миронов в ходе митинга напомнил, что вместе с гитлеровским рейхом на Советский Союз обрушилась вся Европа. "Обращаясь сегодня к западным политикам, хочется их спросить: господа, совесть у вас есть?! Вы забыли, что у стен Сталинграда стояли румынские, болгарские, итальянские дивизии, что вместе с вермахтом на нашу землю пришли французы, датчане, голландцы, что финны блокировал мой родной Ленинград", - сказал Миронов. Он отметил, что россияне никогда не забудут это. Политик посоветовал Западу не забывать этот факт и, разжигая новую войну, помнить, что предыдущая завершилась 9 мая победой России. Также Миронов заявил, что считает роковой ошибкой перенос столицы ФРГ в Берлин. "Зря вы перенесли столицу в Берлин – несчастливое это место. Запомните это!" - сказал лидер СРЗП.
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Члены партии СРЗП провели митинг у посольства Германии
Члены партии "Справедливая Россия — За правду" провели митинг у посольства ФРГ