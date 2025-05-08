Рейтинг@Mail.ru
Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с странами Африки - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:13 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/mishustin-2015882553.html
Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с странами Африки
Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с странами Африки - РИА Новости, 08.05.2025
Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с странами Африки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проекты соглашений с рядом стран Африки по созданию межправкомиссий по торгово-экономическому и научно-техническому... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:13:00+03:00
2025-05-08T22:13:00+03:00
россия
африка
мали
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015266681_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0ef4f46721ce8ce0704e4ad148bcd55.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проекты соглашений с рядом стран Африки по созданию межправкомиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов. Так, председатель кабмина одобрил проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Нигер о создании межправительственной российско-нигерской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Следующим распоряжением Мишустин одобрил проект соглашения между правительством РФ и правительством Мали о создании межправительственной российско-малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Также одобрены аналогичные документы с правительствами Того, Центральноафриканской Республики и Буркина-Фасо.
https://ria.ru/20250508/afrika-2015805988.html
россия
африка
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015266681_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f56398748d705ed51f92961301b56626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, мали, михаил мишустин
Россия, Африка, Мали, Михаил Мишустин
Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с странами Африки

Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с рядом африканских стран

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проекты соглашений с рядом стран Африки по созданию межправкомиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов.
Так, председатель кабмина одобрил проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Нигер о создании межправительственной российско-нигерской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Следующим распоряжением Мишустин одобрил проект соглашения между правительством РФ и правительством Мали о создании межправительственной российско-малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Также одобрены аналогичные документы с правительствами Того, Центральноафриканской Республики и Буркина-Фасо.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и КНР заявили о планах развивать сотрудничество со странами Африки
Вчера, 15:48
 
РоссияАфрикаМалиМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала