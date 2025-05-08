https://ria.ru/20250508/mishustin-2015882553.html
Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с странами Африки
Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с странами Африки - РИА Новости, 08.05.2025
Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с странами Африки
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проекты соглашений с рядом стран Африки по созданию межправкомиссий по торгово-экономическому и научно-техническому... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:13:00+03:00
2025-05-08T22:13:00+03:00
2025-05-08T22:13:00+03:00
россия
африка
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михаил мишустин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил проекты соглашений с рядом стран Африки по созданию межправкомиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовых актов. Так, председатель кабмина одобрил проект соглашения между правительством РФ и правительством Республики Нигер о создании межправительственной российско-нигерской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Следующим распоряжением Мишустин одобрил проект соглашения между правительством РФ и правительством Мали о создании межправительственной российско-малийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Также одобрены аналогичные документы с правительствами Того, Центральноафриканской Республики и Буркина-Фасо.
https://ria.ru/20250508/afrika-2015805988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, мали, михаил мишустин
Россия, Африка, Мали, Михаил Мишустин
Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с странами Африки
Мишустин одобрил проекты соглашений по сотрудничеству с рядом африканских стран