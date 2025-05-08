https://ria.ru/20250508/mishustin-2015782722.html

Мишустин заявил о важности уроков Великой Отечественной войны

Мишустин заявил о важности уроков Великой Отечественной войны - РИА Новости, 08.05.2025

Мишустин заявил о важности уроков Великой Отечественной войны

Уроки прошлого, в том числе Великой Отечественной войны, крайне важны, чтобы оперативно и эффективно реагировать на вызовы времени, заявил председатель... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:00:00+03:00

2025-05-08T14:00:00+03:00

2025-05-08T14:00:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

ссср

михаил мишустин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Уроки прошлого, в том числе Великой Отечественной войны, крайне важны, чтобы оперативно и эффективно реагировать на вызовы времени, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Статья главы кабмина "Решения управленцев военного времени" опубликовано в сборнике статей членов Совбеза РФ "К 80-летию Великой Победы". "Восемьдесят лет назад завершилась Великая Отечественная война. Советский Союз выдержал невероятное испытание на прочность. Цена Победы для нас - огромна. Это боль потерь и трагедии близких, жизни, которые оборвались слишком рано, а еще - мужество и стойкость героев военного времени, чьи подвиги помогли защитить граждан не только нашей страны, но и многих других государств. Уроки прошлого крайне важны, чтобы оперативно и эффективно реагировать на вызовы времени, чтобы выстоять и сохранить право самим решать свою судьбу, самим определять будущее державы", - отметил глава правительства. Мишустин подчеркнул, что одержанная победа скрепляет российское общество, позволяя по праву гордиться и искренне восхищаться поколением победителей. "В эти годы - с 1941-го по 1945-й - вместилось множество событий, героических поступков и горьких известий. Они изменили людей, которые прошли через все испытания. В боевые действия оказалась вовлечена не только армия, но и экономика. А успех сражений зависел от эффективности действий и в глубоком тылу - от энергии и творчества финансистов и логистиков, ученых и рабочих, служащих государственного аппарата и тружеников села", - написал председатель правительства. Премьер-министр напомнил, что СССР вступил в борьбу с врагом, когда лишь создавались новые отрасли, шло перевооружение армии, менялись подходы к работе государственного аппарата. "Будь на месте Советского Союза любая другая страна - война бы для нее уже закончилась. Для немецких стратегов, пребывающих в эйфории от первых побед над Красной армией, стало полной неожиданностью появление новых укомплектованных и вооруженных воинских подразделений. Промышленная база страны тоже оказалась сохранена - и это было вторым неприятным сюрпризом для теоретиков блицкрига. Грамотное управление и командование стали одним из ключевых факторов на пути к победе," - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20250110/sovbez-1993091448.html

https://ria.ru/20250508/repetitsii-1943570704.html

https://ria.ru/20250428/geroy-2013825923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ссср, михаил мишустин, 80-летие победы в великой отечественной войне