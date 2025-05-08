https://ria.ru/20250508/mir-2015799947.html

Россия и Китай заявили, что стремятся к миру, свободному от химоружия

Россия и Китай заявили, что стремятся к миру, свободному от химоружия - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай заявили, что стремятся к миру, свободному от химоружия

Россия и Китай подтверждают приверженность цели построения мира, свободного от химического оружия, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:20:00+03:00

2025-05-08T15:20:00+03:00

2025-05-08T15:38:00+03:00

россия

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015796351_0:187:3016:1885_1920x0_80_0_0_4895f63ee528a4f6a20130cb82d5a2d6.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай подтверждают приверженность цели построения мира, свободного от химического оружия, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности, опубликованном на сайте Кремля."Стороны подтверждают приверженность цели построения мира, свободного от химического оружия, и призывают государства – участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) принимать для этого все необходимые меры, с тем чтобы восстановить авторитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и содействовать возвращению деятельности ОЗХО в деполитизированное техническое русло", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250508/zayavlenie-2015803440.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, в мире