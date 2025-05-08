Россия и Китай заявили, что стремятся к миру, свободному от химоружия
РФ и Китай подтвердили, что стремятся к построению мира, свободному от химоружия
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай подтверждают приверженность цели построения мира, свободного от химического оружия, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китайской Народной Республики по глобальной стратегической стабильности, опубликованном на сайте Кремля.
"Стороны подтверждают приверженность цели построения мира, свободного от химического оружия, и призывают государства – участники Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении (КЗХО) принимать для этого все необходимые меры, с тем чтобы восстановить авторитет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и содействовать возвращению деятельности ОЗХО в деполитизированное техническое русло", - говорится в документе.