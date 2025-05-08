https://ria.ru/20250508/mintrans-2015881848.html
Гражданская авиация возобновила полеты по расписанию
Гражданская авиация возобновила полеты по расписанию - РИА Новости, 08.05.2025
Гражданская авиация возобновила полеты по расписанию
Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию после сбоя, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:03:00+03:00
2025-05-08T22:03:00+03:00
2025-05-08T22:14:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию после сбоя, сообщил Минтранс РФ.Сбои в расписании авиатранспорта 6-7 мая возникли из-за ограничений на использование воздушного пространства."Ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации", - сообщили в Минтрансе РФ.Несмотря на нормализацию работы воздушного транспорта, Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу авиакомпаний и аэропортов. Руководителям авиапредприятий необходимо проанализировать работу своих коллективов в нештатных ситуациях."Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров. Безопасные полеты и пунктуальность выполнения рейсов — ключевые приоритеты для гражданской авиации России", - добавили в Минтрансе.
https://ria.ru/20250508/reys-2015858305.html
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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Гражданская авиация возобновила полеты по расписанию
Минтранс: авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию