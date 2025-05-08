https://ria.ru/20250508/mintrans-2015881848.html

Гражданская авиация возобновила полеты по расписанию

Гражданская авиация возобновила полеты по расписанию - РИА Новости, 08.05.2025

Гражданская авиация возобновила полеты по расписанию

Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию после сбоя, сообщил Минтранс РФ. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:03:00+03:00

2025-05-08T22:03:00+03:00

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россия

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию после сбоя, сообщил Минтранс РФ.Сбои в расписании авиатранспорта 6-7 мая возникли из-за ограничений на использование воздушного пространства."Ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации", - сообщили в Минтрансе РФ.Несмотря на нормализацию работы воздушного транспорта, Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу авиакомпаний и аэропортов. Руководителям авиапредприятий необходимо проанализировать работу своих коллективов в нештатных ситуациях."Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров. Безопасные полеты и пунктуальность выполнения рейсов — ключевые приоритеты для гражданской авиации России", - добавили в Минтрансе.

https://ria.ru/20250508/reys-2015858305.html

https://ria.ru/20250508/rossija-2015842403.html

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россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)