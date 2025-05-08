https://ria.ru/20250508/minoborony-2015775019.html

ВС России строго соблюдают режим прекращения огня, заявило Минобороны

ВС России строго соблюдают режим прекращения огня, заявило Минобороны - РИА Новости, 08.05.2025

ВС России строго соблюдают режим прекращения огня, заявило Минобороны

Все российские группировки в зоне спецоперации соблюдают объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:06:00+03:00

2025-05-08T13:06:00+03:00

2025-05-08T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все российские группировки в зоне спецоперации соблюдают объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие, сообщили в МО РФ."Вооруженными Силами России строго соблюдается режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250508/estoniya-2015731133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, россия, украина