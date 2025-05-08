https://ria.ru/20250508/minoborony-2015775019.html
ВС России строго соблюдают режим прекращения огня, заявило Минобороны
ВС России строго соблюдают режим прекращения огня, заявило Минобороны - РИА Новости, 08.05.2025
ВС России строго соблюдают режим прекращения огня, заявило Минобороны
Все российские группировки в зоне спецоперации соблюдают объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие, сообщили в МО РФ. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:06:00+03:00
2025-05-08T13:06:00+03:00
2025-05-08T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Все российские группировки в зоне спецоперации соблюдают объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие, сообщили в МО РФ."Вооруженными Силами России строго соблюдается режим прекращения огня. В том числе не наносятся удары авиацией, ракетными войсками и артиллерией, беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке Минобороны РФ.
https://ria.ru/20250508/estoniya-2015731133.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина
ВС России строго соблюдают режим прекращения огня, заявило Минобороны
Минобороны: ВС России соблюдают режим прекращения огня, не наносят ударов