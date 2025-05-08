МИД ФРГ опубликовал сообщение на русском языке к годовщине окончания войны
МИД Германии поблагодарил страны-союзники за освобождение от нацизма
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 8 мая — РИА Новости. Министерство иностранных дел Германии выложило в соцсети X публикацию на русском языке, посвященную 80-летней годовщине окончания Второй мировой войны, в которой выразило благодарность за освобождение от национал-социалистического режима, но не назвало страны, победившие Третий рейх.
«
"В нашей истории едва ли найдется другой такой день, как 8 мая 1945 года, наложивший на нее столь глубокий отпечаток. Он стал днем освобождения не только для миллионов людей, которых нацистский режим лишил прав и подвергнул истязаниям", — указали в МИД ФРГ.
Европа возвращается к своим корням
7 апреля, 08:00
В ведомстве отметили, что в Европе в тот день началась небывалая эпоха мира, хотя часть континента еще "слишком долго оставалась несвободной".
При этом министерство не стало называть государства, освободившие Германию от фашизма.
«
"Нашей свободой мы обязаны огромным жертвам, принесенным странами-союзницами. Мы всегда будем благодарны им. Историческая ответственность за цивилизационный разлом и память о миллионах жертв Второй мировой войны, развязанной нацистской Германией, обязывает нас сегодня со всей решимостью защищать мир и свободу в Европе", — добавили в МИД ФРГ.
Ведомство ранее официально рекомендовало районам и муниципалитетам не отправлять приглашения представителям России и Белоруссии на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии.
В четверг в бундестаге прошло мероприятие в честь окончания Второй мировой войны и победы союзных войск над Третьим рейхом. На него не пригласили дипломатов из России и Белоруссии.