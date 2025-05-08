https://ria.ru/20250508/mid-2015819900.html

В МИД рассказали о сотрудниках ведомства, ушедших на фронт в 1941 году

В МИД рассказали о сотрудниках ведомства, ушедших на фронт в 1941 году - РИА Новости, 08.05.2025

В МИД рассказали о сотрудниках ведомства, ушедших на фронт в 1941 году

Начальник отдела историко-архивного департамента МИД РФ Андрей Романов рассказал РИА Новости о сотрудниках Народного комиссариата иностранных дел СССР, ушедших... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:47:00+03:00

2025-05-08T16:47:00+03:00

2025-05-08T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Начальник отдела историко-архивного департамента МИД РФ Андрей Романов рассказал РИА Новости о сотрудниках Народного комиссариата иностранных дел СССР, ушедших на фронт во Вторую мировую войну, а также участвовавших в народном ополчении. "Среди сотрудников Народного комиссариата многие ушли на фронт или участвовали в народном ополчении, которое защищало Москву", - сказал он. "В ряды Красной Армии было мобилизовано около 50 человек. 30 были переведены в Народный комиссариат обороны, а около 80 человек вступили в ряды народного ополчения",- уточнил Романов. По его словам, большинство тех, кто пошел в народное ополчение, погибли. Романов обратил внимание на то, что "расположенные доски в вестибюле МИД РФ постоянно пополняются, благодаря деятельности Совета Ветеранов появляются новые имена". "В течение последних пяти лет было добавлено более 30 имен",- уточнил он. По словам Романова, министерство продолжит вносить новые имена по мере их появления. Он напомнил, что "каждый год по случаю 9 мая глава МИД РФ Сергей Лавров возлагает цветы к памятным доскам".

https://ria.ru/20250428/osvobozhdenie-2009970658.html

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россия, ссср, сергей лавров, общество