https://ria.ru/20250508/mid-2015757595.html

Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу

Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу - РИА Новости, 08.05.2025

Захарова ответила на слова главы МИД Чехии о памятнике Коневу

Слова главы чешского МИД Яна Липавского относительно принадлежности памятника маршалу Ивану Коневу являются примером раболепия перед подлостью, заявила... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:18:00+03:00

2025-05-08T11:18:00+03:00

2025-05-08T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Слова главы чешского МИД Яна Липавского относительно принадлежности памятника маршалу Ивану Коневу являются примером раболепия перед подлостью, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Прекрасный пример раболепия перед подлостью продемонстрировал глава МИД Чехии", - сказала она в комментарии "Известиям". Она также отметила, что глава чешского МИД предал всех, включая собственных сограждан. Ранее глава чешского МИД Ян Липавский после обращения посла России в Праге Александра Змеевского с просьбой помочь в определении точного местонахождения монумента заявил, что Россия "не имеет никаких прав" на памятник маршалу Ивану Коневу, и что он был установлен чешскими большевиками "как выражение своего подобострастия по отношению к СССР". Ранее Змеевский в интервью "Известиям" сообщил, что в МИД Чехии направлена нота с просьбой оказать содействие дипперсоналу посольства в определении точного местонахождения и проведения осмотра демонтированной скульптуры маршала Конева, чтобы удостовериться, в каком она находится состоянии. Памятник маршалу Советского Союза Ивану Степановичу Коневу был открыт 9 мая 1980 года в районе Прага 6 на площади Интербригад как увековечивание памяти о заслугах маршала Конева и войск возглавляемого им 1-го Украинского фронта в освобождении Чехословакии и конкретно Праги от гитлеровских фашистов и помощи восставшим жителям города. В создании этого памятника участвовали чехословацкие скульпторы Зденек Крыбус (автор статуи) и Вратислав Ружичка (автор памятника). В начале апреля 2020 года памятник Коневу по решению городских властей был демонтирован. Мэрия Праги связала демонтаж памятника с ведущей ролью Конева в подавлении венгерского восстания 1956 года и его участием в подготовке к вводу войск пяти государств Организации Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года для подавления процесса демократических реформ, известных под названием "Пражская весна". В 2018 году памятник был восстановлен, при этом на нем были укреплены информационные таблички с уточнением роли 1-го Украинского фронта в освобождении Чехословакии в 1945 году и роли Конева в событиях 1956 и 1968 годов, а также во время Берлинского кризиса в 1961 году. За годы своего существования памятник Коневу неоднократно подвергался актам вандализма. В очистке памятника от краски, помимо присланных властями уборщиков, порой принимали участие и чешские активисты. В августе 2019 года власти района Прага 6 под предлогом защиты памятника от вандалов закрыли его брезентом. В течение всех трех дней, пока брезент укрывал памятник, неизвестные пытались открыть памятник. В сентябре 2019 года совет городской части Прага 6 как собственник находящегося на территории его района памятника постановил, что статуя маршала Конева должна быть снята и перенесена в музей, а на ее месте со временем будет установлен "памятник освободителям Праги". В начале апреля 2020 года, под покровом ночи памятник был демонтирован и отправлен в депозитарий.

https://ria.ru/20250508/mid-2015739183.html

https://ria.ru/20250426/armija-2013533551.html

https://ria.ru/20250423/kompromiss-2013060961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, прага, россия, чехословакия, иван конев, ян липавский, александр змеевский, мид чехии