https://ria.ru/20250508/mid-2015739183.html

Захарова рассказала, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии

Захарова рассказала, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии - РИА Новости, 08.05.2025

Захарова рассказала, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии

Украина, Болгария, страны Прибалтики и Польша находятся в числе стран, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T09:27:00+03:00

2025-05-08T09:27:00+03:00

2025-05-08T09:27:00+03:00

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украина

болгария

мария захарова

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украина, Болгария, страны Прибалтики и Польша находятся в числе стран, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости. "Да, сейчас докатилось до того, что (Владимир) Зеленский начал эксгумировать даже тела красноармейцев, пытаясь как-то, знаете, как будто вымарать полностью, вплоть до их останков, историю Красной армии из всего того, что связано со Второй мировой", - сказала она. "Вот так подло, буквально перемещая их в какие-то другие места. Это я только по Украине пример привела, а ведь таких примеров огромное количество за последние десятилетия!" - заметила официальный представитель МИД РФ. По словам Захаровой, "к сожалению, это и Болгария, к сожалению, это страны Прибалтики, к сожалению, осквернению наши монументы подвергаются и в других странах". "Что уж говорить про Польшу, где демонтированы десятки, больше скажу, сотни монументов, несмотря на двустороннее Соглашение о гарантиях и об обязанностях сторон, которое был подписано между Россией и Польшей",- сказала она. "Нашим дипломатам нужно не только следить за монументами, реставрировать их, привлекать ресурсы, возможности, но и заниматься отслеживанием фактов вандализма, которых, как вы прекрасно знаете, и ваше агентство об этом регулярно сообщает, тоже, увы, немало", - заключила она.

https://ria.ru/20250131/estoniya-1996710844.html

https://ria.ru/20250205/polsha-1997533195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, болгария, мария захарова