https://ria.ru/20250508/mid-2015739183.html
Захарова рассказала, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии
Захарова рассказала, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии - РИА Новости, 08.05.2025
Захарова рассказала, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии
Украина, Болгария, страны Прибалтики и Польша находятся в числе стран, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:27:00+03:00
2025-05-08T09:27:00+03:00
2025-05-08T09:27:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украина, Болгария, страны Прибалтики и Польша находятся в числе стран, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости. "Да, сейчас докатилось до того, что (Владимир) Зеленский начал эксгумировать даже тела красноармейцев, пытаясь как-то, знаете, как будто вымарать полностью, вплоть до их останков, историю Красной армии из всего того, что связано со Второй мировой", - сказала она. "Вот так подло, буквально перемещая их в какие-то другие места. Это я только по Украине пример привела, а ведь таких примеров огромное количество за последние десятилетия!" - заметила официальный представитель МИД РФ. По словам Захаровой, "к сожалению, это и Болгария, к сожалению, это страны Прибалтики, к сожалению, осквернению наши монументы подвергаются и в других странах". "Что уж говорить про Польшу, где демонтированы десятки, больше скажу, сотни монументов, несмотря на двустороннее Соглашение о гарантиях и об обязанностях сторон, которое был подписано между Россией и Польшей",- сказала она. "Нашим дипломатам нужно не только следить за монументами, реставрировать их, привлекать ресурсы, возможности, но и заниматься отслеживанием фактов вандализма, которых, как вы прекрасно знаете, и ваше агентство об этом регулярно сообщает, тоже, увы, немало", - заключила она.
https://ria.ru/20250131/estoniya-1996710844.html
https://ria.ru/20250205/polsha-1997533195.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, болгария, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Болгария, Мария Захарова
Захарова рассказала, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии
Захарова: на Украине и в Болгарии чаще всего оскверняют могилы красноармейцев
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Украина, Болгария, страны Прибалтики и Польша находятся в числе стран, где чаще всего оскверняют могилы солдат Красной армии, погибших во время Второй мировой войны, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.
"Да, сейчас докатилось до того, что (Владимир) Зеленский начал эксгумировать даже тела красноармейцев, пытаясь как-то, знаете, как будто вымарать полностью, вплоть до их останков, историю Красной армии из всего того, что связано со Второй мировой", - сказала она.
"Вот так подло, буквально перемещая их в какие-то другие места. Это я только по Украине
пример привела, а ведь таких примеров огромное количество за последние десятилетия!" - заметила официальный представитель МИД РФ.
По словам Захаровой
, "к сожалению, это и Болгария
, к сожалению, это страны Прибалтики
, к сожалению, осквернению наши монументы подвергаются и в других странах".
"Что уж говорить про Польшу
, где демонтированы десятки, больше скажу, сотни монументов, несмотря на двустороннее Соглашение о гарантиях и об обязанностях сторон, которое был подписано между Россией
и Польшей",- сказала она.
"Нашим дипломатам нужно не только следить за монументами, реставрировать их, привлекать ресурсы, возможности, но и заниматься отслеживанием фактов вандализма, которых, как вы прекрасно знаете, и ваше агентство об этом регулярно сообщает, тоже, увы, немало", - заключила она.