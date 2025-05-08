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СМИ раскрыли, что вошло в меню приема в Кремле
СМИ раскрыли, что вошло в меню приема в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ раскрыли, что вошло в меню приема в Кремле
В меню приема в Кремле для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы, есть блюда традиционной русской кухни и российские... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:26:00+03:00
2025-05-08T22:26:00+03:00
2025-05-08T22:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
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МИНСК, 8 мая - РИА Новости. В меню приема в Кремле для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы, есть блюда традиционной русской кухни и российские вина, меню опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". В меню салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой. На первое предлагают борщ с телятиной или уху по-карельски, на второе – филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированную утку со спаржей. На десерт гостям предлагают щербет из морошки и яблочный пирог с ванильным мороженым. Из вин – крымское "Блан де Неж" 2022 года и краснодарское "Казак Красная Горка" также 2022 года.
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москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия
СМИ раскрыли, что вошло в меню приема в Кремле
В меню приема в Кремле вошли борщ, пельмени с осетриной и крымское вино