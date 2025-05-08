https://ria.ru/20250508/menyu-2015883415.html

СМИ раскрыли, что вошло в меню приема в Кремле

СМИ раскрыли, что вошло в меню приема в Кремле - РИА Новости, 08.05.2025

СМИ раскрыли, что вошло в меню приема в Кремле

В меню приема в Кремле для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы, есть блюда традиционной русской кухни и российские... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:26:00+03:00

2025-05-08T22:26:00+03:00

2025-05-08T22:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/08/2015875422_0:275:3152:2048_1920x0_80_0_0_bdeac2cdedd0d4de479059ba3e5458d6.jpg

МИНСК, 8 мая - РИА Новости. В меню приема в Кремле для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы, есть блюда традиционной русской кухни и российские вина, меню опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". В меню салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой. На первое предлагают борщ с телятиной или уху по-карельски, на второе – филе палтуса с мини-овощами, медальоны из оленя с лесными грибами или карамелизированную утку со спаржей. На десерт гостям предлагают щербет из морошки и яблочный пирог с ванильным мороженым. Из вин – крымское "Блан де Неж" 2022 года и краснодарское "Казак Красная Горка" также 2022 года.

https://ria.ru/20250508/tost-2015865498.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия