https://ria.ru/20250508/melanja-2015754125.html
СМИ рассказали неожиданные подробности о супруге Трампа
СМИ рассказали неожиданные подробности о супруге Трампа - РИА Новости, 08.05.2025
СМИ рассказали неожиданные подробности о супруге Трампа
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья редко появляется в Белом доме, а обязанности, которые обычно возлагаются на первую леди, взял на себя... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T10:57:00+03:00
2025-05-08T10:57:00+03:00
2025-05-08T10:57:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Супруга президента США Дональда Трампа Меланья редко появляется в Белом доме, а обязанности, которые обычно возлагаются на первую леди, взял на себя американский лидер, пишет газета New York Times со ссылкой на источники. "Она провела в Белом доме менее 14 дней с момента инаугурации своего мужа 108 дней назад. Другие говорят, что и это щедрая оценка", - говорится в материале издания. По словам источников, покушения на Трампа сильно напугали его супругу, которая и так много лет беспокоилась о безопасности семьи. "Когда президент Трамп впервые вступил в должность в 2017 году, она боялась даже выходить из машины, чтобы пройтись на параде", - подчеркивает издание. Отмечается, что особенно сложным моментом для пары было судебное дело, в рамках которого Трамп обвиняли в выплате средств порнозвезде – Меланья на фоне этого держалась вдали от предвыборной кампании супруга. Кроме того, как пишет газета, ряд обязанностей, выполнение которых обычно возлагается на первую леди, взял на себя Трамп. "Это не она тщательно выбирает светильники для резиденции Белого дома, переделывает дизайн Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле или устраивает приемы в рамках Месяца женской истории. Этим занимается он", - утверждает газета.
https://ria.ru/20250125/melanya-1995430126.html
https://ria.ru/20250121/tramp-1994833289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
СМИ рассказали неожиданные подробности о супруге Трампа
NYT: Меланья Трамп редко появляется в Белом доме
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости.
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья редко появляется в Белом доме, а обязанности, которые обычно возлагаются на первую леди, взял на себя американский лидер, пишет газета New York Times
со ссылкой на источники.
"Она провела в Белом доме менее 14 дней с момента инаугурации своего мужа 108 дней назад. Другие говорят, что и это щедрая оценка", - говорится в материале издания.
По словам источников, покушения на Трампа
сильно напугали его супругу, которая и так много лет беспокоилась о безопасности семьи.
"Когда президент Трамп впервые вступил в должность в 2017 году, она боялась даже выходить из машины, чтобы пройтись на параде", - подчеркивает издание.
Отмечается, что особенно сложным моментом для пары было судебное дело, в рамках которого Трамп обвиняли в выплате средств порнозвезде – Меланья на фоне этого держалась вдали от предвыборной кампании супруга.
Кроме того, как пишет газета, ряд обязанностей, выполнение которых обычно возлагается на первую леди, взял на себя Трамп.
"Это не она тщательно выбирает светильники для резиденции Белого дома, переделывает дизайн Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле или устраивает приемы в рамках Месяца женской истории. Этим занимается он", - утверждает газета.