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Медведев дал совет писателям-непатриотам - РИА Новости, 08.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:20 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015876054.html
Медведев дал совет писателям-непатриотам
Медведев дал совет писателям-непатриотам - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев дал совет писателям-непатриотам
Российским писателем можно быть, только находясь в России и помогая своим людям, солдатам, вдовам и детям, а "писатели–непатриоты" пусть "покупают билеты",... РИА Новости, 08.05.2025
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культура
россия
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новости культуры
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российским писателем можно быть, только находясь в России и помогая своим людям, солдатам, вдовам и детям, а "писатели–непатриоты" пусть "покупают билеты", считает замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Я считаю, что сейчас вообще никакого иного форума, кроме форума патриотических писателей, быть не может. Потому что писатели, которые непатриотические, вот они пусть билеты покупают, потому что все и так понятно. Российским писателем можно быть, только находясь в России и помогая своим людям, своим солдатам, вдовам, детям", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. Так он откликнулся на предложение одной из участниц встречи организовать всероссийский форум деятелей культуры-патриотов.
https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия, новости культуры
Культура, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Новости культуры
Медведев дал совет писателям-непатриотам

Медведев заявил, что российским писателем можно быть, только находясь в России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российским писателем можно быть, только находясь в России и помогая своим людям, солдатам, вдовам и детям, а "писатели–непатриоты" пусть "покупают билеты", считает замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
«
"Я считаю, что сейчас вообще никакого иного форума, кроме форума патриотических писателей, быть не может. Потому что писатели, которые непатриотические, вот они пусть билеты покупают, потому что все и так понятно. Российским писателем можно быть, только находясь в России и помогая своим людям, своим солдатам, вдовам, детям", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
Так он откликнулся на предложение одной из участниц встречи организовать всероссийский форум деятелей культуры-патриотов.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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