https://ria.ru/20250508/medvedev-2015876054.html
Медведев дал совет писателям-непатриотам
Медведев дал совет писателям-непатриотам - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев дал совет писателям-непатриотам
Российским писателем можно быть, только находясь в России и помогая своим людям, солдатам, вдовам и детям, а "писатели–непатриоты" пусть "покупают билеты",... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:20:00+03:00
2025-05-08T21:20:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российским писателем можно быть, только находясь в России и помогая своим людям, солдатам, вдовам и детям, а "писатели–непатриоты" пусть "покупают билеты", считает замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Я считаю, что сейчас вообще никакого иного форума, кроме форума патриотических писателей, быть не может. Потому что писатели, которые непатриотические, вот они пусть билеты покупают, потому что все и так понятно. Российским писателем можно быть, только находясь в России и помогая своим людям, своим солдатам, вдовам, детям", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. Так он откликнулся на предложение одной из участниц встречи организовать всероссийский форум деятелей культуры-патриотов.
https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия, новости культуры
Культура, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Новости культуры
Медведев дал совет писателям-непатриотам
Медведев заявил, что российским писателем можно быть, только находясь в России