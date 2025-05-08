https://ria.ru/20250508/medvedev-2015874691.html

Медведев поддержал идею о литературных фестивалях в новых регионах

Медведев поддержал идею о литературных фестивалях в новых регионах - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев поддержал идею о литературных фестивалях в новых регионах

Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил "Единой России" проработать вопрос проведения литературных фестивалей в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:11:00+03:00

2025-05-08T21:11:00+03:00

2025-05-08T22:38:00+03:00

культура

россия

дмитрий медведев

семен пегов

александр сидякин

единая россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил "Единой России" проработать вопрос проведения литературных фестивалей в новых регионах. На встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, военный корреспондент Семен Пегов попросил "Единую Россию" подумать над проведением литературных фестивалей в новых регионах, чтобы писатели и поэты могли встретиться с участниками с участниками СВО и выступить перед ними. "Если на фронт ездят писатели, если они общаются с реальными участниками СВО, с ребятами, принимающими участие в боевых действиях, то не все они (писатели – ред.) действительно должны автомат в руки брать. И не надо-то. Они проникаются этим и то, что они напишут, будет более достоверным. Как бы это банально ни звучало. Поэтому давайте организуем (такие литературные фестивали – ред.)", - сказал Медведев и поручил этот вопрос главе Центрального исполкома ЕР Александру Сидякину.

https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, семен пегов, александр сидякин, единая россия