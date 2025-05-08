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Медведев поддержал идею о литературных фестивалях в новых регионах - РИА Новости, 08.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:11 08.05.2025 (обновлено: 22:38 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015874691.html
Медведев поддержал идею о литературных фестивалях в новых регионах
Медведев поддержал идею о литературных фестивалях в новых регионах - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев поддержал идею о литературных фестивалях в новых регионах
Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил "Единой России" проработать вопрос проведения литературных фестивалей в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:11:00+03:00
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культура
россия
дмитрий медведев
семен пегов
александр сидякин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил "Единой России" проработать вопрос проведения литературных фестивалей в новых регионах. На встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, военный корреспондент Семен Пегов попросил "Единую Россию" подумать над проведением литературных фестивалей в новых регионах, чтобы писатели и поэты могли встретиться с участниками с участниками СВО и выступить перед ними. "Если на фронт ездят писатели, если они общаются с реальными участниками СВО, с ребятами, принимающими участие в боевых действиях, то не все они (писатели – ред.) действительно должны автомат в руки брать. И не надо-то. Они проникаются этим и то, что они напишут, будет более достоверным. Как бы это банально ни звучало. Поэтому давайте организуем (такие литературные фестивали – ред.)", - сказал Медведев и поручил этот вопрос главе Центрального исполкома ЕР Александру Сидякину.
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россия, дмитрий медведев, семен пегов, александр сидякин, единая россия
Культура, Россия, Дмитрий Медведев, Семен Пегов, Александр Сидякин, Единая Россия
Медведев поддержал идею о литературных фестивалях в новых регионах

Медведев: ЕР поможет в проведении литературных фестивалей в новых регионах

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил "Единой России" проработать вопрос проведения литературных фестивалей в новых регионах.
На встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, военный корреспондент Семен Пегов попросил "Единую Россию" подумать над проведением литературных фестивалей в новых регионах, чтобы писатели и поэты могли встретиться с участниками с участниками СВО и выступить перед ними.
«
"Если на фронт ездят писатели, если они общаются с реальными участниками СВО, с ребятами, принимающими участие в боевых действиях, то не все они (писатели – ред.) действительно должны автомат в руки брать. И не надо-то. Они проникаются этим и то, что они напишут, будет более достоверным. Как бы это банально ни звучало. Поэтому давайте организуем (такие литературные фестивали – ред.)", - сказал Медведев и поручил этот вопрос главе Центрального исполкома ЕР Александру Сидякину.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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КультураРоссияДмитрий МедведевСемен ПеговАлександр СидякинЕдиная Россия
 
 
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