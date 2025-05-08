Медведев поддержал идею о литературных фестивалях в новых регионах
Медведев: ЕР поможет в проведении литературных фестивалей в новых регионах
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил "Единой России" проработать вопрос проведения литературных фестивалей в новых регионах.
На встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, военный корреспондент Семен Пегов попросил "Единую Россию" подумать над проведением литературных фестивалей в новых регионах, чтобы писатели и поэты могли встретиться с участниками с участниками СВО и выступить перед ними.
«
"Если на фронт ездят писатели, если они общаются с реальными участниками СВО, с ребятами, принимающими участие в боевых действиях, то не все они (писатели – ред.) действительно должны автомат в руки брать. И не надо-то. Они проникаются этим и то, что они напишут, будет более достоверным. Как бы это банально ни звучало. Поэтому давайте организуем (такие литературные фестивали – ред.)", - сказал Медведев и поручил этот вопрос главе Центрального исполкома ЕР Александру Сидякину.