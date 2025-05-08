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Медведев рассказал, что ему дарят книги со стихами об СВО - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:46 08.05.2025 (обновлено: 19:47 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015859226.html
Медведев рассказал, что ему дарят книги со стихами об СВО
Медведев рассказал, что ему дарят книги со стихами об СВО - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев рассказал, что ему дарят книги со стихами об СВО
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассказал, что ему периодически дарят книги со стихами о специальной военной... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:46:00+03:00
2025-05-08T19:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассказал, что ему периодически дарят книги со стихами о специальной военной операции, и ему было интересно узнать, как рождаются эти произведения. Он в четверг встретился с писателями и поэтами, которые пишут о событиях СВО. "Наверное, для меня тоже побудительным мотивом было то, что периодически мне дарят книги, которые у нас издаются, где собраны в том числе и ваши стихи. Я кое-что смотрел, мне стало интересно, чтобы вы тоже рассказали о том, каким образом это творчество рождается", - отметил Медведев в беседе с литераторами. Он упомянул, что большинство из присутствующих участников встречи так или иначе бывали на фронте - или в качестве военкоров, или как участники боевых действий. Замглавы Совбеза отметил, что хотел пообщаться "с теми, кто сегодня продолжает писательский труд великих предшественников, описывает в стихах и прозе все, что происходит вокруг нынешней войны, говорит поэтическим слогом о тех драматических событиях, которые происходят в нашей стране". Медведев подчеркнул, что ни у кого нет сомнений в итогах специальной военной операции. По его словам, нужно думать о будущем, а оно создается теми, кто сейчас делится своими эмоциями от происходящего на войне. "Мы понимаем, какая непростая ситуация и сейчас для нашей страны, и в дальнейшем будет. Поэтому от соединения наших усилий, мне кажется, тоже зависит и будущее восприятие войны, восприятие специальной военной операции нашими детьми, нашими внуками. С этим связана сегодняшняя встреча", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015856918.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал, что ему дарят книги со стихами об СВО

Медведев рассказал, что ему периодически дарят книги со стихами о спецоперации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассказал, что ему периодически дарят книги со стихами о специальной военной операции, и ему было интересно узнать, как рождаются эти произведения.
Он в четверг встретился с писателями и поэтами, которые пишут о событиях СВО.
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"Наверное, для меня тоже побудительным мотивом было то, что периодически мне дарят книги, которые у нас издаются, где собраны в том числе и ваши стихи. Я кое-что смотрел, мне стало интересно, чтобы вы тоже рассказали о том, каким образом это творчество рождается", - отметил Медведев в беседе с литераторами.
Он упомянул, что большинство из присутствующих участников встречи так или иначе бывали на фронте - или в качестве военкоров, или как участники боевых действий.
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Замглавы Совбеза отметил, что хотел пообщаться "с теми, кто сегодня продолжает писательский труд великих предшественников, описывает в стихах и прозе все, что происходит вокруг нынешней войны, говорит поэтическим слогом о тех драматических событиях, которые происходят в нашей стране".
Медведев подчеркнул, что ни у кого нет сомнений в итогах специальной военной операции. По его словам, нужно думать о будущем, а оно создается теми, кто сейчас делится своими эмоциями от происходящего на войне.
"Мы понимаем, какая непростая ситуация и сейчас для нашей страны, и в дальнейшем будет. Поэтому от соединения наших усилий, мне кажется, тоже зависит и будущее восприятие войны, восприятие специальной военной операции нашими детьми, нашими внуками. С этим связана сегодняшняя встреча", - добавил зампред Совбеза.
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