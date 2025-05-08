https://ria.ru/20250508/medvedev-2015859226.html

Медведев рассказал, что ему дарят книги со стихами об СВО

Медведев рассказал, что ему дарят книги со стихами об СВО - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев рассказал, что ему дарят книги со стихами об СВО

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассказал, что ему периодически дарят книги со стихами о специальной военной... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:46:00+03:00

2025-05-08T19:46:00+03:00

2025-05-08T19:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев рассказал, что ему периодически дарят книги со стихами о специальной военной операции, и ему было интересно узнать, как рождаются эти произведения. Он в четверг встретился с писателями и поэтами, которые пишут о событиях СВО. "Наверное, для меня тоже побудительным мотивом было то, что периодически мне дарят книги, которые у нас издаются, где собраны в том числе и ваши стихи. Я кое-что смотрел, мне стало интересно, чтобы вы тоже рассказали о том, каким образом это творчество рождается", - отметил Медведев в беседе с литераторами. Он упомянул, что большинство из присутствующих участников встречи так или иначе бывали на фронте - или в качестве военкоров, или как участники боевых действий. Замглавы Совбеза отметил, что хотел пообщаться "с теми, кто сегодня продолжает писательский труд великих предшественников, описывает в стихах и прозе все, что происходит вокруг нынешней войны, говорит поэтическим слогом о тех драматических событиях, которые происходят в нашей стране". Медведев подчеркнул, что ни у кого нет сомнений в итогах специальной военной операции. По его словам, нужно думать о будущем, а оно создается теми, кто сейчас делится своими эмоциями от происходящего на войне. "Мы понимаем, какая непростая ситуация и сейчас для нашей страны, и в дальнейшем будет. Поэтому от соединения наших усилий, мне кажется, тоже зависит и будущее восприятие войны, восприятие специальной военной операции нашими детьми, нашими внуками. С этим связана сегодняшняя встреча", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015856918.html

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015851934.html

https://ria.ru/20250508/svo-2015849457.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия