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Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом
Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативы о продвижении российской поэзии в иностранных государствах, указав на то, РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:36:00+03:00
2025-05-08T19:36:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативы о продвижении российской поэзии в иностранных государствах, указав на то, что делать это нужно как путём перевода текстов на другие языки, так и уделяя внимание продвижению самого русского языка. На встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, о важности переводов российских произведений и распространения их за рубежом высказалась поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР Анна Ревякина. "Русский язык чрезвычайно богат. Если мы переводим с какого-нибудь языка, то зачастую можем перевести, если талантливый поэт, более интересно, чем это звучало в оригинале. Больше оттенков, больше смыслов. Переводами надо заниматься, я согласен. Но, с другой стороны, надо и чтобы они наш язык учили. Многие наш язык учат. И когда, знаете, с ошибками, но, тем не менее, декламируют наши стихи, за сердце берёт. Это на самом деле очень хорошо. Потому что человек, который читает стихи на чужом ему языке, совершенно очевидно уже эту страну любит. Вот этим (продвижением русского языка - ред.) надо обязательно заниматься", - сказал Медведев.
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россия, донецкая народная республика, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Культура, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом
Медведев поддержал инициативу о продвижении российской поэзии за рубежом
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативы о продвижении российской поэзии в иностранных государствах, указав на то, что делать это нужно как путём перевода текстов на другие языки, так и уделяя внимание продвижению самого русского языка.
На встрече Медведева
с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, о важности переводов российских произведений и распространения их за рубежом высказалась поэтесса, член Союза писателей России
и Союза писателей ДНР
Анна Ревякина.
"Русский язык чрезвычайно богат. Если мы переводим с какого-нибудь языка, то зачастую можем перевести, если талантливый поэт, более интересно, чем это звучало в оригинале. Больше оттенков, больше смыслов. Переводами надо заниматься, я согласен. Но, с другой стороны, надо и чтобы они наш язык учили. Многие наш язык учат. И когда, знаете, с ошибками, но, тем не менее, декламируют наши стихи, за сердце берёт. Это на самом деле очень хорошо. Потому что человек, который читает стихи на чужом ему языке, совершенно очевидно уже эту страну любит. Вот этим (продвижением русского языка - ред.) надо обязательно заниматься", - сказал Медведев.