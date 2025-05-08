https://ria.ru/20250508/medvedev-2015856918.html

Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом

Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативы о продвижении российской поэзии в иностранных государствах, указав на то, РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:36:00+03:00

2025-05-08T19:36:00+03:00

2025-05-08T19:36:00+03:00

культура

россия

донецкая народная республика

дмитрий медведев

единая россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_105:0:2838:1537_1920x0_80_0_0_8e122c6bd4ba9bad585cf9daa900e6c2.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативы о продвижении российской поэзии в иностранных государствах, указав на то, что делать это нужно как путём перевода текстов на другие языки, так и уделяя внимание продвижению самого русского языка. На встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, о важности переводов российских произведений и распространения их за рубежом высказалась поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР Анна Ревякина. "Русский язык чрезвычайно богат. Если мы переводим с какого-нибудь языка, то зачастую можем перевести, если талантливый поэт, более интересно, чем это звучало в оригинале. Больше оттенков, больше смыслов. Переводами надо заниматься, я согласен. Но, с другой стороны, надо и чтобы они наш язык учили. Многие наш язык учат. И когда, знаете, с ошибками, но, тем не менее, декламируют наши стихи, за сердце берёт. Это на самом деле очень хорошо. Потому что человек, который читает стихи на чужом ему языке, совершенно очевидно уже эту страну любит. Вот этим (продвижением русского языка - ред.) надо обязательно заниматься", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20250508/svo-2015849457.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика, дмитрий медведев, единая россия, в мире