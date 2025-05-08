Рейтинг@Mail.ru
Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:36 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015856918.html
Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом
Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативы о продвижении российской поэзии в иностранных государствах, указав на то, РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:36:00+03:00
2025-05-08T19:36:00+03:00
культура
россия
донецкая народная республика
дмитрий медведев
единая россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_105:0:2838:1537_1920x0_80_0_0_8e122c6bd4ba9bad585cf9daa900e6c2.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативы о продвижении российской поэзии в иностранных государствах, указав на то, что делать это нужно как путём перевода текстов на другие языки, так и уделяя внимание продвижению самого русского языка. На встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, о важности переводов российских произведений и распространения их за рубежом высказалась поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР Анна Ревякина. "Русский язык чрезвычайно богат. Если мы переводим с какого-нибудь языка, то зачастую можем перевести, если талантливый поэт, более интересно, чем это звучало в оригинале. Больше оттенков, больше смыслов. Переводами надо заниматься, я согласен. Но, с другой стороны, надо и чтобы они наш язык учили. Многие наш язык учат. И когда, знаете, с ошибками, но, тем не менее, декламируют наши стихи, за сердце берёт. Это на самом деле очень хорошо. Потому что человек, который читает стихи на чужом ему языке, совершенно очевидно уже эту страну любит. Вот этим (продвижением русского языка - ред.) надо обязательно заниматься", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20250508/svo-2015849457.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155358/55/1553585522_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_7ed8a9e8e467506fd2ea8fa4aff64b4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, дмитрий медведев, единая россия, в мире
Культура, Россия, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Медведев, Единая Россия, В мире
Медведев поддержал идею о продвижении российской поэзии за рубежом

Медведев поддержал инициативу о продвижении российской поэзии за рубежом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал инициативы о продвижении российской поэзии в иностранных государствах, указав на то, что делать это нужно как путём перевода текстов на другие языки, так и уделяя внимание продвижению самого русского языка.
На встрече Медведева с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, о важности переводов российских произведений и распространения их за рубежом высказалась поэтесса, член Союза писателей России и Союза писателей ДНР Анна Ревякина.
"Русский язык чрезвычайно богат. Если мы переводим с какого-нибудь языка, то зачастую можем перевести, если талантливый поэт, более интересно, чем это звучало в оригинале. Больше оттенков, больше смыслов. Переводами надо заниматься, я согласен. Но, с другой стороны, надо и чтобы они наш язык учили. Многие наш язык учат. И когда, знаете, с ошибками, но, тем не менее, декламируют наши стихи, за сердце берёт. Это на самом деле очень хорошо. Потому что человек, который читает стихи на чужом ему языке, совершенно очевидно уже эту страну любит. Вот этим (продвижением русского языка - ред.) надо обязательно заниматься", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев обратился к писателям, чье творчество касается СВО
Вчера, 19:07
 
КультураРоссияДонецкая Народная РеспубликаДмитрий МедведевЕдиная РоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала