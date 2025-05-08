https://ria.ru/20250508/medvedev-2015854122.html
Медведев призвал определить памятную дату, связанную с СВО
Медведев призвал определить памятную дату, связанную с СВО - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев призвал определить памятную дату, связанную с СВО
Рано или поздно России нужно будет определить памятную дату, связанную со специальной военной операцией, только так можно полноценно хранить память об ушедших... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:25:00+03:00
2025-05-08T19:25:00+03:00
2025-05-08T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Рано или поздно России нужно будет определить памятную дату, связанную со специальной военной операцией, только так можно полноценно хранить память об ушедших героях, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев. "Все равно об этом нужно думать уже прямо сейчас. Рано или поздно нам потребуется определить день, который будет связан с нынешней войной и специальной военной операцией", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации. Он отметил, что такое решение может быть принято в недалеком будущем. "Но сделать это будет необходимо. Потому что только в этом случае можно полноценно хранить память об ушедших героях", - подчеркнул Медведев.
https://ria.ru/20250508/svo-2015849457.html
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_c5191b212e7494b6bbc96747c3378c3d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал определить памятную дату, связанную с СВО
Медведев: рано или поздно нужно будет определить памятную дату, связанную с СВО