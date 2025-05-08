https://ria.ru/20250508/medvedev-2015851934.html

Медведев рассказал, что сам пишет свои посты в соцсетях

Медведев рассказал, что сам пишет свои посты в соцсетях - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев рассказал, что сам пишет свои посты в соцсетях

Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:17:00+03:00

2025-05-08T19:17:00+03:00

2025-05-08T19:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, рассказал, что сам пишет свои посты в социальных сетях. "Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что это я пишу, потому что если бы я что-то подобное поручил, мне бы ничего не сделали. Мне бы сказали: "Вы чего?". Просто люди бы испугались... Такие вещи только я могу делать, у меня эксклюзив", - ответил Медведев с улыбкой, отвечая на вопрос участников встречи.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html

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россия, дмитрий медведев, единая россия