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Медведев рассказал, что сам пишет свои посты в соцсетях - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:17 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015851934.html
Медведев рассказал, что сам пишет свои посты в соцсетях
Медведев рассказал, что сам пишет свои посты в соцсетях - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев рассказал, что сам пишет свои посты в соцсетях
Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:17:00+03:00
2025-05-08T19:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, рассказал, что сам пишет свои посты в социальных сетях. "Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что это я пишу, потому что если бы я что-то подобное поручил, мне бы ничего не сделали. Мне бы сказали: "Вы чего?". Просто люди бы испугались... Такие вещи только я могу делать, у меня эксклюзив", - ответил Медведев с улыбкой, отвечая на вопрос участников встречи.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев рассказал, что сам пишет свои посты в соцсетях

Медведев рассказал, что сам пишет свои посты о спецоперации в соцсетях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации, рассказал, что сам пишет свои посты в социальных сетях.
"Я надеюсь, вы не сомневаетесь, что это я пишу, потому что если бы я что-то подобное поручил, мне бы ничего не сделали. Мне бы сказали: "Вы чего?". Просто люди бы испугались... Такие вещи только я могу делать, у меня эксклюзив", - ответил Медведев с улыбкой, отвечая на вопрос участников встречи.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев назвал спецоперацию не вечной
Вчера, 18:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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