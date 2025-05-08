https://ria.ru/20250508/medvedev-2015846423.html
Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев
Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025
Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не бывает стран, которые в целом настроены недружественно к РФ, по его словам, недружественной может... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:51:00+03:00
2025-05-08T18:51:00+03:00
2025-05-08T18:51:00+03:00
россия
украина
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не бывает стран, которые в целом настроены недружественно к РФ, по его словам, недружественной может быть часть элиты. "Не бывает недружественной страны в целом. Мы можем об этом за чашкой чая говорить. Недружественной может быть только определенная часть элиты, которая проводит определенный антироссийский курс. Причем именно в сугубо прагматичных целях. Там есть, конечно, русофобы зоологические, но их все-таки не так много. А в основном это политические вещи. То есть необходимость продвижения своей политической силы или элементарные заработки", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015842238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев
Медведев: нет недружественных стран в целом, недружественной бывает часть элиты