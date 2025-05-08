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Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025
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18:51 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015846423.html
Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев
Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025
Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не бывает стран, которые в целом настроены недружественно к РФ, по его словам, недружественной может... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:51:00+03:00
2025-05-08T18:51:00+03:00
россия
украина
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не бывает стран, которые в целом настроены недружественно к РФ, по его словам, недружественной может быть часть элиты. "Не бывает недружественной страны в целом. Мы можем об этом за чашкой чая говорить. Недружественной может быть только определенная часть элиты, которая проводит определенный антироссийский курс. Причем именно в сугубо прагматичных целях. Там есть, конечно, русофобы зоологические, но их все-таки не так много. А в основном это политические вещи. То есть необходимость продвижения своей политической силы или элементарные заработки", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации на Украине.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015842238.html
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россия, украина, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев

Медведев: нет недружественных стран в целом, недружественной бывает часть элиты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не бывает стран, которые в целом настроены недружественно к РФ, по его словам, недружественной может быть часть элиты.
«
"Не бывает недружественной страны в целом. Мы можем об этом за чашкой чая говорить. Недружественной может быть только определенная часть элиты, которая проводит определенный антироссийский курс. Причем именно в сугубо прагматичных целях. Там есть, конечно, русофобы зоологические, но их все-таки не так много. А в основном это политические вещи. То есть необходимость продвижения своей политической силы или элементарные заработки", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации на Украине.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев высказался о примирении России с недружественными странами
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