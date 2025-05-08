https://ria.ru/20250508/medvedev-2015846423.html

Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев

Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025

Нет стран, в целом настроенных недружественно к России, заявил Медведев

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не бывает стран, которые в целом настроены недружественно к РФ, по его словам, недружественной может... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:51:00+03:00

2025-05-08T18:51:00+03:00

2025-05-08T18:51:00+03:00

россия

украина

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что не бывает стран, которые в целом настроены недружественно к РФ, по его словам, недружественной может быть часть элиты. "Не бывает недружественной страны в целом. Мы можем об этом за чашкой чая говорить. Недружественной может быть только определенная часть элиты, которая проводит определенный антироссийский курс. Причем именно в сугубо прагматичных целях. Там есть, конечно, русофобы зоологические, но их все-таки не так много. А в основном это политические вещи. То есть необходимость продвижения своей политической силы или элементарные заработки", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015842238.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, дмитрий медведев, единая россия