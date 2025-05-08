https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html
Медведев назвал спецоперацию не вечной
Медведев назвал спецоперацию не вечной - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев назвал спецоперацию не вечной
Спецоперация РФ на Украине - это не вечная ситуация, военные действия рано или поздно закончатся, будут "очевидные паузы" для того, чтобы Россия добилась... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:20:00+03:00
2025-05-08T18:20:00+03:00
2025-05-08T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине - это не вечная ситуация, военные действия рано или поздно закончатся, будут "очевидные паузы" для того, чтобы Россия добилась формальных результатов, считает зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Это не вечная ситуация. Закончатся военные действия, во всяком случае, будут какие-то паузы очевидные для того, чтобы нам добиться и формальных результатов", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
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Медведев назвал спецоперацию не вечной
Медведев: военные действия рано или поздно закончатся, будут очевидные паузы