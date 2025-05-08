https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html

Медведев назвал спецоперацию не вечной

Медведев назвал спецоперацию не вечной - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев назвал спецоперацию не вечной

Спецоперация РФ на Украине - это не вечная ситуация, военные действия рано или поздно закончатся, будут "очевидные паузы" для того, чтобы Россия добилась... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:20:00+03:00

2025-05-08T18:20:00+03:00

2025-05-08T18:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

дмитрий медведев

россия

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине - это не вечная ситуация, военные действия рано или поздно закончатся, будут "очевидные паузы" для того, чтобы Россия добилась формальных результатов, считает зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Это не вечная ситуация. Закончатся военные действия, во всяком случае, будут какие-то паузы очевидные для того, чтобы нам добиться и формальных результатов", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.

https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html

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2025

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