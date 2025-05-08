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Медведев назвал спецоперацию не вечной - РИА Новости, 08.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 08.05.2025 (обновлено: 18:22 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015839278.html
Медведев назвал спецоперацию не вечной
Медведев назвал спецоперацию не вечной - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев назвал спецоперацию не вечной
Спецоперация РФ на Украине - это не вечная ситуация, военные действия рано или поздно закончатся, будут "очевидные паузы" для того, чтобы Россия добилась... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:20:00+03:00
2025-05-08T18:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
дмитрий медведев
россия
украина
единая россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине - это не вечная ситуация, военные действия рано или поздно закончатся, будут "очевидные паузы" для того, чтобы Россия добилась формальных результатов, считает зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев."Это не вечная ситуация. Закончатся военные действия, во всяком случае, будут какие-то паузы очевидные для того, чтобы нам добиться и формальных результатов", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
https://ria.ru/20250508/svo-2015837973.html
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дмитрий медведев, россия, украина, единая россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Медведев, Россия, Украина, Единая Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Медведев назвал спецоперацию не вечной

Медведев: военные действия рано или поздно закончатся, будут очевидные паузы

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Спецоперация РФ на Украине - это не вечная ситуация, военные действия рано или поздно закончатся, будут "очевидные паузы" для того, чтобы Россия добилась формальных результатов, считает зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
"Это не вечная ситуация. Закончатся военные действия, во всяком случае, будут какие-то паузы очевидные для того, чтобы нам добиться и формальных результатов", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Медведев заявил, что у него нет сомнений в итогах СВО
Вчера, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеДмитрий МедведевРоссияУкраинаЕдиная РоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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