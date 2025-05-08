https://ria.ru/20250508/medvedev-2015763313.html

Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата

Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата

Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T12:01:00+03:00

2025-05-08T12:01:00+03:00

2025-05-08T12:01:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. Видеозапись опубликована на его личной странице в социальной сети "ВКонтакте". "Вечная память героям!", - написал Медведев под видео.

https://ria.ru/20250508/tadzhikistan-2015734162.html

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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия