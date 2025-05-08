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Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата
Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:01:00+03:00
2025-05-08T12:01:00+03:00
2025-05-08T12:01:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. Видеозапись опубликована на его личной странице в социальной сети "ВКонтакте". "Вечная память героям!", - написал Медведев под видео.
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата
Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля