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Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
12:01 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015763313.html
Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата
Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:01:00+03:00
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общество
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. Видеозапись опубликована на его личной странице в социальной сети "ВКонтакте". "Вечная память героям!", - написал Медведев под видео.
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общество, россия, дмитрий медведев, единая россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата

Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата у стен Кремля

© Дмитрий Медведев/ВКонтактеЗампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля
Зампред Совбеза РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Дмитрий Медведев/ВКонтакте
Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду у стен Кремля.
Видеозапись опубликована на его личной странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Вечная память героям!", - написал Медведев под видео.
Президент Таджикистана Рахмон возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Эмомали Рахмон возложил венок к мемориалу Победы у Вечного огня в Душанбе
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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