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Медведев и Мединский провели церемонию в честь писателей-фронтовиков - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
11:46 08.05.2025 (обновлено: 11:50 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015760918.html
Медведев и Мединский провели церемонию в честь писателей-фронтовиков
Медведев и Мединский провели церемонию в честь писателей-фронтовиков - РИА Новости, 08.05.2025
Медведев и Мединский провели церемонию в честь писателей-фронтовиков
Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, первый... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:46:00+03:00
2025-05-08T11:50:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
рсфср
дмитрий медведев
владимир мединский
петр тодоровский
единая россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский приняли участие в церемонии памятного гашения почтовых марок, посвященных 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков, передает корреспондент РИА Новости."Мы с вами встречаемся накануне нашего священного праздника. Сегодняшняя церемония посвящена тем, кто приближал Победу на полях сражений и кто впоследствии сумел выразить свои эмоции, свои переживания, мысли о той трагедии, которая постигла нашу страну и весь мир, в своем творчестве. Это писатели-фронтовики…" - сказал Медведев на церемонии.Замглавы Совбеза поздравил всех ее участников с наступающим праздником Победы.После церемонии, которая состоялась в Союзе писателей России, Медведев там же встретится с писателями, освещающими тему специальной военной операции.Марки изготовлены в честь поэта Константина Ваншенкина, писателя, Героя социалистического труда Евгения Носова, поэта Евгения Винокурова, а также актера, режиссера, сценариста, Народного артиста РСФСР Петра Тодоровского.Для гашения почтовых марок изготовили специальный сувенирный штемпель, на котором указана нынешняя дата - 8 мая 2025 года.Почтовые марки посвящены памятной годовщине - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Выход серии почтовых марок, посвященных писателям-фронтовикам, был организован по инициативе партии "Единая Россия" в рамках федерального партийного проекта "Историческая память".
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015734371.html
https://ria.ru/20250508/proekt-2015744520.html
https://ria.ru/20250507/knigi-2015604738.html
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353
60
353
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Церемония памятного гашения почтовых марок, посвященных 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков
Медведев и Мединский приняли участие в церемонии памятного гашения почтовых марок, посвященных 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков, передает корреспондент РИА Новости. Марки изготовлены в честь поэта Константина Ваншенкина, писателя, Героя социалистического труда Евгения Носова, поэта Евгения Винокурова, а также актера, режиссера, сценариста, Народного артиста РСФСР Петра Тодоровского.
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рсфср, дмитрий медведев, владимир мединский, петр тодоровский, единая россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, РСФСР, Дмитрий Медведев, Владимир Мединский, Петр Тодоровский, Единая Россия
Медведев и Мединский провели церемонию в честь писателей-фронтовиков

Медведев и Мединский погасили марки, посвященные столетию писателей-фронтовиков

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский приняли участие в церемонии памятного гашения почтовых марок, посвященных 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы с вами встречаемся накануне нашего священного праздника. Сегодняшняя церемония посвящена тем, кто приближал Победу на полях сражений и кто впоследствии сумел выразить свои эмоции, свои переживания, мысли о той трагедии, которая постигла нашу страну и весь мир, в своем творчестве. Это писатели-фронтовики…" - сказал Медведев на церемонии.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия рада видеть друзей на праздновании Дня Победы, заявил Медведев
08:53
Замглавы Совбеза поздравил всех ее участников с наступающим праздником Победы.
После церемонии, которая состоялась в Союзе писателей России, Медведев там же встретится с писателями, освещающими тему специальной военной операции.
Марки изготовлены в честь поэта Константина Ваншенкина, писателя, Героя социалистического труда Евгения Носова, поэта Евгения Винокурова, а также актера, режиссера, сценариста, Народного артиста РСФСР Петра Тодоровского.
Проект РИА Новости Память. Семья. Победа. 1941-1945 к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Проект РИА Новости "Память. Семья. Победа. 1941-1945" начал работу
10:09
Для гашения почтовых марок изготовили специальный сувенирный штемпель, на котором указана нынешняя дата - 8 мая 2025 года.
Почтовые марки посвящены памятной годовщине - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Выход серии почтовых марок, посвященных писателям-фронтовикам, был организован по инициативе партии "Единая Россия" в рамках федерального партийного проекта "Историческая память".
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 16:50
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРСФСРДмитрий МедведевВладимир МединскийПетр ТодоровскийЕдиная Россия
 
 
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