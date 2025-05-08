https://ria.ru/20250508/medvedev-2015760918.html

Медведев и Мединский провели церемонию в честь писателей-фронтовиков

Медведев и Мединский провели церемонию в честь писателей-фронтовиков - РИА Новости, 08.05.2025

Медведев и Мединский провели церемонию в честь писателей-фронтовиков

Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, первый... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:46:00+03:00

2025-05-08T11:46:00+03:00

2025-05-08T11:50:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

рсфср

дмитрий медведев

владимир мединский

петр тодоровский

единая россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский приняли участие в церемонии памятного гашения почтовых марок, посвященных 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков, передает корреспондент РИА Новости."Мы с вами встречаемся накануне нашего священного праздника. Сегодняшняя церемония посвящена тем, кто приближал Победу на полях сражений и кто впоследствии сумел выразить свои эмоции, свои переживания, мысли о той трагедии, которая постигла нашу страну и весь мир, в своем творчестве. Это писатели-фронтовики…" - сказал Медведев на церемонии.Замглавы Совбеза поздравил всех ее участников с наступающим праздником Победы.После церемонии, которая состоялась в Союзе писателей России, Медведев там же встретится с писателями, освещающими тему специальной военной операции.Марки изготовлены в честь поэта Константина Ваншенкина, писателя, Героя социалистического труда Евгения Носова, поэта Евгения Винокурова, а также актера, режиссера, сценариста, Народного артиста РСФСР Петра Тодоровского.Для гашения почтовых марок изготовили специальный сувенирный штемпель, на котором указана нынешняя дата - 8 мая 2025 года.Почтовые марки посвящены памятной годовщине - 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.Выход серии почтовых марок, посвященных писателям-фронтовикам, был организован по инициативе партии "Единая Россия" в рамках федерального партийного проекта "Историческая память".

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015734371.html

https://ria.ru/20250508/proekt-2015744520.html

https://ria.ru/20250507/knigi-2015604738.html

рсфср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Церемония памятного гашения почтовых марок, посвященных 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков Медведев и Мединский приняли участие в церемонии памятного гашения почтовых марок, посвященных 100-летним юбилеям писателей-фронтовиков, передает корреспондент РИА Новости. Марки изготовлены в честь поэта Константина Ваншенкина, писателя, Героя социалистического труда Евгения Носова, поэта Евгения Винокурова, а также актера, режиссера, сценариста, Народного артиста РСФСР Петра Тодоровского. 2025-05-08T11:46 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

рсфср, дмитрий медведев, владимир мединский, петр тодоровский, единая россия