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Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом - РИА Новости, 08.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 08.05.2025 (обновлено: 08:07 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/matushka-2015604914.html
Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом
Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом - РИА Новости, 08.05.2025
Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом
О 31-летней Татьяне Куртуковой миллионы слушателей по всему миру узнали, когда в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Причем красавица в... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T08:00:00+03:00
2025-05-08T08:07:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. О 31-летней Татьяне Куртуковой миллионы слушателей по всему миру узнали, когда в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Причем красавица в платочке и народном костюме покорила сначала США и Европу, доказав, что тренд на русскость действительно существует, несмотря ни на какие санкции. В чем секрет мегапопулярности хита — в материале РИА Новости.Новая звездаДо прошлого года на российской патриотической сцене самой яркой новой звездой был SHAMAN (Ярослав Дронов). Сейчас по популярности с автором хитов "Я русский" и "Встанем" сравнялась народница Татьяна Куртукова.Молодую певицу со звонким голосом и сильной энергетикой сравнивают с Пелагеей, Надеждой Бабкиной, Людмилой Зыкиной. А "Матушку" композитора и поэта Петра Андреева — даже с легендарной "Катюшей".Впервые поп-фолк-композиция прозвучала за границей — в Сирии, где была исполнена для российских военных. В США ее разместили на площадке американской компании по дистрибьюции видеоконтента ONErpm — и она тут же стала мегапопулярной. Затем покорила Германию, Италию, Францию. Прежде чем зазвучать по всей России, "Матушка" набрала около 710 миллионов просмотров в TikTok. Сейчас их уже почти 2,5 миллиарда.В 2024-м она попала в топ-10 Shazam, "Яндекс Музыка", "VK Музыка" и Apple Music. Прослушали композицию или посмотрели клип сотни миллионов раз. Музыкальное видео не единожды занимало первую строчку в рейтинге самых востребованных на YouTube за день.Под песню про белую березоньку и святую Русь иностранцы создают тысячи тик-токов, рилсов, сторис. Русский платок повязывают фанаты разных возрастов. Но, по словам самой Татьяны, она записала эту композицию не ради лайков, а чтобы в сложные времена, когда против России идет настоящая информационная война, пробудить у слушателей любовь к своей земле — ее культуре, традициям.В Куршевеле и на стадионеХит Татьяны Куртуковой звучит в видео французской футбольной Лиги 1 с лучшими сейвами вратаря клуба "Олимпик Марсель" и национальной сборной Херонимо Рульи. И этот ролик после публикации в интернете тоже быстро завирусился в соцсети.На одном из самых фешенебельных курортов мира, во французском Куршевеле, русские туристы отплясывают под "Матушку", размахивая российскими флагами и подпевая. Ксения Собчак выложила в соцсети видео вечеринки в дорогом ресторане, где звучал русский хит. "Весь Курш в этой песне. Не шучу", — написала блогер. В Альпах она оказалась вместе с другими знаменитостями, среди которых — Ксения Бородина с женихом Николаем Сердюковым, Ольга Орлова, Тимати."Как относятся к русским, видя наш флаг? Я думаю, этим видео все сказано", — написала в Сети Орлова, сняв толпу людей, танцующих под "Матушку" в Le Cap Horn.Особый шик этого сезона в Куршевеле — заказать под песню Куртуковой вынос триколора с шампанским. Стоит такая услуга от десяти до 20 тысяч евро (от 934 тысяч до одного миллиона с лишним рублей).Покорила "Матушка" и Германию. Песню в прошлом году включил на фестивале в Дортмунде известный диджей Коля Фанк. Немцы подпевали и размахивали российскими флагами.Композиция очень популярна также в Индии, Турции, Белоруссии, Казахстане.Прекрасная РоссияВ чем секрет такого успеха за границей, где мало кто знает значение слова "занозонька", понять сложно. Вероятно, свою роль сыграли вокальный талант, искренность и привлекательность исполнительницы. Татьяна не раз занимала призовые места на различных музыкальных конкурсах, фольклорных фестивалях, а поет она вообще с детства.Мелодия "Матушки" — запоминающаяся, "прилипчивая". В аранжировке гармонично сочетаются старинные мотивы и современные музыкальные тенденции. В репертуаре Куртуковой есть и другие песни Петра Андреева: "Одного", "Родники", "Русская зима".Яркие и экзотические для иностранцев народные костюмы тоже привлекают внимание. Кстати, Татьяна коллекционирует национальную одежду — привозит из поездок по разным уголкам России, где собирает и фольклор. В одной из деревень ей, например, подарили сарафан, которому около ста лет. Поэтому ее сценические образы подлинные и обладают культурной ценностью.
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культура, культура-важное, россия, знаменитости, шоу-бизнес, песни, музыка, ольга орлова, надежда бабкина, людмила зыкина, яндекс.музыка, tiktok, германия, сирия, новости шоу-бизнеса, пелагея, хиты
Культура, Культура, Культура-Важное, Россия, Знаменитости, Шоу-бизнес, песни, Музыка, Ольга Орлова, Надежда Бабкина, Людмила Зыкина, Яндекс.Музыка, TikTok, Германия, Сирия, Новости шоу-бизнеса, Пелагея, хиты

Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Куртукова выступает на концерте в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
Певица Татьяна Куртукова выступает на концерте в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Певица Татьяна Куртукова выступает на концерте в рамках ПМЭФ на Дворцовой площади Санкт-Петербурга
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. О 31-летней Татьяне Куртуковой миллионы слушателей по всему миру узнали, когда в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Причем красавица в платочке и народном костюме покорила сначала США и Европу, доказав, что тренд на русскость действительно существует, несмотря ни на какие санкции. В чем секрет мегапопулярности хита — в материале РИА Новости.

Новая звезда

До прошлого года на российской патриотической сцене самой яркой новой звездой был SHAMAN (Ярослав Дронов). Сейчас по популярности с автором хитов "Я русский" и "Встанем" сравнялась народница Татьяна Куртукова.
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Куртукова на торжественном концерте "Россия нигде не заканчивается", посвященном завершению выставки "Россия"
Певица Татьяна Куртукова на торжественном концерте Россия нигде не заканчивается, посвященный завершению выставки Россия - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Певица Татьяна Куртукова на торжественном концерте "Россия нигде не заканчивается", посвященном завершению выставки "Россия"
Молодую певицу со звонким голосом и сильной энергетикой сравнивают с Пелагеей, Надеждой Бабкиной, Людмилой Зыкиной. А "Матушку" композитора и поэта Петра Андреева — даже с легендарной "Катюшей".
Впервые поп-фолк-композиция прозвучала за границей — в Сирии, где была исполнена для российских военных. В США ее разместили на площадке американской компании по дистрибьюции видеоконтента ONErpm — и она тут же стала мегапопулярной. Затем покорила Германию, Италию, Францию. Прежде чем зазвучать по всей России, "Матушка" набрала около 710 миллионов просмотров в TikTok. Сейчас их уже почти 2,5 миллиарда.
В 2024-м она попала в топ-10 Shazam, "Яндекс Музыка", "VK Музыка" и Apple Music. Прослушали композицию или посмотрели клип сотни миллионов раз. Музыкальное видео не единожды занимало первую строчку в рейтинге самых востребованных на YouTube за день.
Под песню про белую березоньку и святую Русь иностранцы создают тысячи тик-токов, рилсов, сторис. Русский платок повязывают фанаты разных возрастов.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезентация музыкального проекта "Музыка Победы"
Презентация музыкального проекта Музыка Победы - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Презентация музыкального проекта "Музыка Победы"
Но, по словам самой Татьяны, она записала эту композицию не ради лайков, а чтобы в сложные времена, когда против России идет настоящая информационная война, пробудить у слушателей любовь к своей земле — ее культуре, традициям.

В Куршевеле и на стадионе

Хит Татьяны Куртуковой звучит в видео французской футбольной Лиги 1 с лучшими сейвами вратаря клуба "Олимпик Марсель" и национальной сборной Херонимо Рульи. И этот ролик после публикации в интернете тоже быстро завирусился в соцсети.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Куртукова выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией "Служение" в Москве
Певица Татьяна Куртукова выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией Служение в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Певица Татьяна Куртукова выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией "Служение" в Москве
На одном из самых фешенебельных курортов мира, во французском Куршевеле, русские туристы отплясывают под "Матушку", размахивая российскими флагами и подпевая. Ксения Собчак выложила в соцсети видео вечеринки в дорогом ресторане, где звучал русский хит. "Весь Курш в этой песне. Не шучу", — написала блогер. В Альпах она оказалась вместе с другими знаменитостями, среди которых — Ксения Бородина с женихом Николаем Сердюковым, Ольга Орлова, Тимати.
"Как относятся к русским, видя наш флаг? Я думаю, этим видео все сказано", — написала в Сети Орлова, сняв толпу людей, танцующих под "Матушку" в Le Cap Horn.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Татьяна Куртукова на презентации музыкального проекта "Музыка Победы" в Москве

Певица Татьяна Куртукова на презентации музыкального проекта Музыка Победы в Москве

Певица Татьяна Куртукова на презентации музыкального проекта "Музыка Победы" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Татьяна Куртукова на Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025" в концертном зале "Live Арена"

Певица Татьяна Куртукова на Российской национальной музыкальной премии Виктория-2025 в концертном зале Live Арена

Певица Татьяна Куртукова на Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025" в концертном зале "Live Арена"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Певица Татьяна Куртукова на VIII ежегодной музыкальной премии "Жара Music Awards 2025" в концертном зале "Live Арена"

Певица Татьяна Куртукова на VIII ежегодной музыкальной премии ЖАРА Music Awards 2025 в концертном зале Live Арена

Певица Татьяна Куртукова на VIII ежегодной музыкальной премии "Жара Music Awards 2025" в концертном зале "Live Арена"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3

Певица Татьяна Куртукова на презентации музыкального проекта "Музыка Победы" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Певица Татьяна Куртукова на Российской национальной музыкальной премии "Виктория-2025" в концертном зале "Live Арена"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3

Певица Татьяна Куртукова на VIII ежегодной музыкальной премии "Жара Music Awards 2025" в концертном зале "Live Арена"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
3 из 3
Особый шик этого сезона в Куршевеле — заказать под песню Куртуковой вынос триколора с шампанским. Стоит такая услуга от десяти до 20 тысяч евро (от 934 тысяч до одного миллиона с лишним рублей).
Покорила "Матушка" и Германию. Песню в прошлом году включил на фестивале в Дортмунде известный диджей Коля Фанк. Немцы подпевали и размахивали российскими флагами.
Композиция очень популярна также в Индии, Турции, Белоруссии, Казахстане.

Прекрасная Россия

В чем секрет такого успеха за границей, где мало кто знает значение слова "занозонька", понять сложно. Вероятно, свою роль сыграли вокальный талант, искренность и привлекательность исполнительницы. Татьяна не раз занимала призовые места на различных музыкальных конкурсах, фольклорных фестивалях, а поет она вообще с детства.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкПевица Татьяна Куртукова на концерте "Песня года — 2024" в концертном зале спортивного комплекса "Мегаспорт" в Москве
Певица Татьяна Куртукова на концерте Песня года 2024 в концертном зале спортивного комплекса Мегаспорт в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Певица Татьяна Куртукова на концерте "Песня года — 2024" в концертном зале спортивного комплекса "Мегаспорт" в Москве
Мелодия "Матушки" — запоминающаяся, "прилипчивая". В аранжировке гармонично сочетаются старинные мотивы и современные музыкальные тенденции. В репертуаре Куртуковой есть и другие песни Петра Андреева: "Одного", "Родники", "Русская зима".
Яркие и экзотические для иностранцев народные костюмы тоже привлекают внимание. Кстати, Татьяна коллекционирует национальную одежду — привозит из поездок по разным уголкам России, где собирает и фольклор. В одной из деревень ей, например, подарили сарафан, которому около ста лет. Поэтому ее сценические образы подлинные и обладают культурной ценностью.
Посетительница на выставке Что за ЦИ? И что за РК? в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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