https://ria.ru/20250508/matushka-2015604914.html

Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом

Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом - РИА Новости, 08.05.2025

Покорила США и Европу: как русская "Матушка" стала мировым хитом

О 31-летней Татьяне Куртуковой миллионы слушателей по всему миру узнали, когда в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Причем красавица в... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T08:00:00+03:00

2025-05-08T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. О 31-летней Татьяне Куртуковой миллионы слушателей по всему миру узнали, когда в соцсетях завирусился трек "Матушка-земля" в ее исполнении. Причем красавица в платочке и народном костюме покорила сначала США и Европу, доказав, что тренд на русскость действительно существует, несмотря ни на какие санкции. В чем секрет мегапопулярности хита — в материале РИА Новости.Новая звездаДо прошлого года на российской патриотической сцене самой яркой новой звездой был SHAMAN (Ярослав Дронов). Сейчас по популярности с автором хитов "Я русский" и "Встанем" сравнялась народница Татьяна Куртукова.Молодую певицу со звонким голосом и сильной энергетикой сравнивают с Пелагеей, Надеждой Бабкиной, Людмилой Зыкиной. А "Матушку" композитора и поэта Петра Андреева — даже с легендарной "Катюшей".Впервые поп-фолк-композиция прозвучала за границей — в Сирии, где была исполнена для российских военных. В США ее разместили на площадке американской компании по дистрибьюции видеоконтента ONErpm — и она тут же стала мегапопулярной. Затем покорила Германию, Италию, Францию. Прежде чем зазвучать по всей России, "Матушка" набрала около 710 миллионов просмотров в TikTok. Сейчас их уже почти 2,5 миллиарда.В 2024-м она попала в топ-10 Shazam, "Яндекс Музыка", "VK Музыка" и Apple Music. Прослушали композицию или посмотрели клип сотни миллионов раз. Музыкальное видео не единожды занимало первую строчку в рейтинге самых востребованных на YouTube за день.Под песню про белую березоньку и святую Русь иностранцы создают тысячи тик-токов, рилсов, сторис. Русский платок повязывают фанаты разных возрастов. Но, по словам самой Татьяны, она записала эту композицию не ради лайков, а чтобы в сложные времена, когда против России идет настоящая информационная война, пробудить у слушателей любовь к своей земле — ее культуре, традициям.В Куршевеле и на стадионеХит Татьяны Куртуковой звучит в видео французской футбольной Лиги 1 с лучшими сейвами вратаря клуба "Олимпик Марсель" и национальной сборной Херонимо Рульи. И этот ролик после публикации в интернете тоже быстро завирусился в соцсети.На одном из самых фешенебельных курортов мира, во французском Куршевеле, русские туристы отплясывают под "Матушку", размахивая российскими флагами и подпевая. Ксения Собчак выложила в соцсети видео вечеринки в дорогом ресторане, где звучал русский хит. "Весь Курш в этой песне. Не шучу", — написала блогер. В Альпах она оказалась вместе с другими знаменитостями, среди которых — Ксения Бородина с женихом Николаем Сердюковым, Ольга Орлова, Тимати."Как относятся к русским, видя наш флаг? Я думаю, этим видео все сказано", — написала в Сети Орлова, сняв толпу людей, танцующих под "Матушку" в Le Cap Horn.Особый шик этого сезона в Куршевеле — заказать под песню Куртуковой вынос триколора с шампанским. Стоит такая услуга от десяти до 20 тысяч евро (от 934 тысяч до одного миллиона с лишним рублей).Покорила "Матушка" и Германию. Песню в прошлом году включил на фестивале в Дортмунде известный диджей Коля Фанк. Немцы подпевали и размахивали российскими флагами.Композиция очень популярна также в Индии, Турции, Белоруссии, Казахстане.Прекрасная РоссияВ чем секрет такого успеха за границей, где мало кто знает значение слова "занозонька", понять сложно. Вероятно, свою роль сыграли вокальный талант, искренность и привлекательность исполнительницы. Татьяна не раз занимала призовые места на различных музыкальных конкурсах, фольклорных фестивалях, а поет она вообще с детства.Мелодия "Матушки" — запоминающаяся, "прилипчивая". В аранжировке гармонично сочетаются старинные мотивы и современные музыкальные тенденции. В репертуаре Куртуковой есть и другие песни Петра Андреева: "Одного", "Родники", "Русская зима".Яркие и экзотические для иностранцев народные костюмы тоже привлекают внимание. Кстати, Татьяна коллекционирует национальную одежду — привозит из поездок по разным уголкам России, где собирает и фольклор. В одной из деревень ей, например, подарили сарафан, которому около ста лет. Поэтому ее сценические образы подлинные и обладают культурной ценностью.

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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