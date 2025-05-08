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Гейтс обвинил Маска в убийстве "самых бедных детей в мире" - РИА Новости, 08.05.2025
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19:40 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/mask-2015857988.html
Гейтс обвинил Маска в убийстве "самых бедных детей в мире"
Гейтс обвинил Маска в убийстве "самых бедных детей в мире" - РИА Новости, 08.05.2025
Гейтс обвинил Маска в убийстве "самых бедных детей в мире"
Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что предприниматель и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск сокращениями иностранной... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:40:00+03:00
2025-05-08T19:40:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что предприниматель и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск сокращениями иностранной помощи убивает "самых бедных детей в мире". Как сообщает газета Financial Times, которой миллиардер дал интервью, Гейтс заявил, что резкое сокращение иностранной помощи со стороны США приводит к истощению запасов еды и жизненно важных лекарств в уязвимых регионах, а также может вызвать новые вспышки таких заболеваний, как корь, ВИЧ и полиомиелит. "Картина, где богатейший человек в мире убивает самых бедных детей в мире, далеко не привлекательна", - заявил Гейтс. Миллиардер также сообщил об отмене Маском грантов для больницы в провинции Газа в Мозамбике, которые были направлены на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям, пишет газета. По его словам, Маск сделал это из-за ошибочного убеждения в том, что США поставляют контрацептивы для боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в публикации. Гейтс заявил, что у Маска нет никакого представления о том, каким образом работает агентство США по международному развитию (USAID) и в чем заключается его цель, отмечает издание. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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в мире, сша, мозамбик, билл гейтс, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, хамас
В мире, США, Мозамбик, Билл Гейтс, Илон Маск, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, ХАМАС
Гейтс обвинил Маска в убийстве "самых бедных детей в мире"

Гейтс: Маск сокращением иностранной помощи убивает самых бедных детей в мире

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что предприниматель и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск сокращениями иностранной помощи убивает "самых бедных детей в мире".
Как сообщает газета Financial Times, которой миллиардер дал интервью, Гейтс заявил, что резкое сокращение иностранной помощи со стороны США приводит к истощению запасов еды и жизненно важных лекарств в уязвимых регионах, а также может вызвать новые вспышки таких заболеваний, как корь, ВИЧ и полиомиелит.
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"Картина, где богатейший человек в мире убивает самых бедных детей в мире, далеко не привлекательна", - заявил Гейтс.
Миллиардер также сообщил об отмене Маском грантов для больницы в провинции Газа в Мозамбике, которые были направлены на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям, пишет газета. По его словам, Маск сделал это из-за ошибочного убеждения в том, что США поставляют контрацептивы для боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в публикации.
Гейтс заявил, что у Маска нет никакого представления о том, каким образом работает агентство США по международному развитию (USAID) и в чем заключается его цель, отмечает издание.
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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