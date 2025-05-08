Гейтс обвинил Маска в убийстве "самых бедных детей в мире"
Гейтс: Маск сокращением иностранной помощи убивает самых бедных детей в мире
© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что предприниматель и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск сокращениями иностранной помощи убивает "самых бедных детей в мире".
Как сообщает газета Financial Times, которой миллиардер дал интервью, Гейтс заявил, что резкое сокращение иностранной помощи со стороны США приводит к истощению запасов еды и жизненно важных лекарств в уязвимых регионах, а также может вызвать новые вспышки таких заболеваний, как корь, ВИЧ и полиомиелит.
"Картина, где богатейший человек в мире убивает самых бедных детей в мире, далеко не привлекательна", - заявил Гейтс.
Миллиардер также сообщил об отмене Маском грантов для больницы в провинции Газа в Мозамбике, которые были направлены на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям, пишет газета. По его словам, Маск сделал это из-за ошибочного убеждения в том, что США поставляют контрацептивы для боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в публикации.
Гейтс заявил, что у Маска нет никакого представления о том, каким образом работает агентство США по международному развитию (USAID) и в чем заключается его цель, отмечает издание.
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
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