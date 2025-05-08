https://ria.ru/20250508/mask-2015857988.html

Гейтс обвинил Маска в убийстве "самых бедных детей в мире"

Гейтс обвинил Маска в убийстве "самых бедных детей в мире" - РИА Новости, 08.05.2025

Гейтс обвинил Маска в убийстве "самых бедных детей в мире"

Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что предприниматель и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск сокращениями иностранной... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:40:00+03:00

2025-05-08T19:40:00+03:00

2025-05-08T19:40:00+03:00

в мире

сша

мозамбик

билл гейтс

илон маск

марко рубио

агентство по международному развитию сша

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Американский миллиардер Билл Гейтс заявил, что предприниматель и глава Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск сокращениями иностранной помощи убивает "самых бедных детей в мире". Как сообщает газета Financial Times, которой миллиардер дал интервью, Гейтс заявил, что резкое сокращение иностранной помощи со стороны США приводит к истощению запасов еды и жизненно важных лекарств в уязвимых регионах, а также может вызвать новые вспышки таких заболеваний, как корь, ВИЧ и полиомиелит. "Картина, где богатейший человек в мире убивает самых бедных детей в мире, далеко не привлекательна", - заявил Гейтс. Миллиардер также сообщил об отмене Маском грантов для больницы в провинции Газа в Мозамбике, которые были направлены на предотвращение передачи ВИЧ-инфекции от матерей к детям, пишет газета. По его словам, Маск сделал это из-за ошибочного убеждения в том, что США поставляют контрацептивы для боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в публикации. Гейтс заявил, что у Маска нет никакого представления о том, каким образом работает агентство США по международному развитию (USAID) и в чем заключается его цель, отмечает издание. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.

https://ria.ru/20250502/vens-2014633922.html

https://ria.ru/20250429/mask-2013971145.html

сша

мозамбик

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, мозамбик, билл гейтс, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, хамас