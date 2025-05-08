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МАГАТЭ сохранило неполитизированный подход, заявил Лихачев - РИА Новости, 08.05.2025
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17:11 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/magate-2015823933.html
МАГАТЭ сохранило неполитизированный подход, заявил Лихачев
МАГАТЭ сохранило неполитизированный подход, заявил Лихачев - РИА Новости, 08.05.2025
МАГАТЭ сохранило неполитизированный подход, заявил Лихачев
МАГАТЭ, в отличие от других специализированных организаций, входящих в систему ООН, сохранило неполитизированный подход в сложнейших условиях последних трех... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T17:11:00+03:00
2025-05-08T17:11:00+03:00
алексей лихачев
магатэ
оон
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. МАГАТЭ, в отличие от других специализированных организаций, входящих в систему ООН, сохранило неполитизированный подход в сложнейших условиях последних трех лет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. "Из всех специализированных организаций ООН именно МАГАТЭ сохранило технологический, неполитизированный подход в сложнейших условиях последних трех лет", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". Как подчеркнул Лихачев, МАГАТЭ полностью соответствует своему мандату, в отличие от многих организаций глобальных, которые свалились в антироссийскую критику.
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алексей лихачев, магатэ, оон, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Алексей Лихачев, МАГАТЭ, ООН, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
МАГАТЭ сохранило неполитизированный подход, заявил Лихачев

Лихачев: МАГАТЭ сохранило неполитизированный подход в сложнейших условиях

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. МАГАТЭ, в отличие от других специализированных организаций, входящих в систему ООН, сохранило неполитизированный подход в сложнейших условиях последних трех лет, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Из всех специализированных организаций ООН именно МАГАТЭ сохранило технологический, неполитизированный подход в сложнейших условиях последних трех лет", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24".
Как подчеркнул Лихачев, МАГАТЭ полностью соответствует своему мандату, в отличие от многих организаций глобальных, которые свалились в антироссийскую критику.
Генеральный директор корпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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Алексей ЛихачевМАГАТЭООНГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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