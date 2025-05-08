https://ria.ru/20250508/lukashenko-2015850384.html

Лукашенко прилетел на Парад Победы в Москву с сыном

Лукашенко прилетел на Парад Победы в Москву с сыном - РИА Новости, 08.05.2025

Лукашенко прилетел на Парад Победы в Москву с сыном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы вместе со своим сыном Николаем,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T19:12:00+03:00

2025-05-08T19:12:00+03:00

2025-05-08T19:29:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

александр лукашенко

владимир путин

в мире

парад победы

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы вместе со своим сыном Николаем, передает корреспондент РИА Новости. Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы, начали прибывать в Кремль на обед от имени президента России Владимира Путина. Белорусского президента на приеме сопровождает его сын Николай.

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