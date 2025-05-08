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Лукашенко прилетел на Парад Победы в Москву с сыном
Лукашенко прилетел на Парад Победы в Москву с сыном - РИА Новости, 08.05.2025
Лукашенко прилетел на Парад Победы в Москву с сыном
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы вместе со своим сыном Николаем,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:12:00+03:00
2025-05-08T19:12:00+03:00
2025-05-08T19:29:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
александр лукашенко
владимир путин
в мире
парад победы
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия Победы вместе со своим сыном Николаем, передает корреспондент РИА Новости. Зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций, которые приглашены в Москву на мероприятия в честь 80-летия Победы, начали прибывать в Кремль на обед от имени президента России Владимира Путина. Белорусского президента на приеме сопровождает его сын Николай.
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Лукашенко с сыном в Москве
Лукашенко взял сына Колю на День Победы в Москву
2025-05-08T19:12
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москва, россия, александр лукашенко, владимир путин, в мире, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, В мире, Парад Победы
Лукашенко прилетел на Парад Победы в Москву с сыном
Лукашенко прилетел на Парад Победы в Москву вместе с сыном Николаем