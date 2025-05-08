https://ria.ru/20250508/lukashenko-2015771636.html
Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Лукашенко прибыл в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:47:00+03:00
2025-05-08T12:47:00+03:00
2025-05-08T14:25:00+03:00
москва
александр лукашенко
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250508/pozdravlenie-2015764903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Москва, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву на празднование Дня Победы