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Лукашенко прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
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12:47 08.05.2025 (обновлено: 14:25 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/lukashenko-2015771636.html
Лукашенко прибыл в Москву
Лукашенко прибыл в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Лукашенко прибыл в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T12:47:00+03:00
2025-05-08T14:25:00+03:00
москва
александр лукашенко
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
https://ria.ru/20250508/pozdravlenie-2015764903.html
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москва, александр лукашенко, белоруссия, в мире
Москва, Александр Лукашенко, Белоруссия, В мире
Лукашенко прибыл в Москву

Лукашенко прибыл в Москву на празднование Дня Победы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы. 8 мая 2025
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ожидается, что он посетит парад, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Путин направил поздравление с Днем Победы лидерам некоторых стран
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МоскваАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
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