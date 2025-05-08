В ЛНР захоронили останки бойцов Красной армии
В ЛНР захоронили останки павших в годы ВОВ бойцов Красной армии
© РИА Новости / Наталья Боде | Перейти в медиабанкКрасноармейцы отрабатывают приемы залпового огня по низколетящим самолетам противника
Красноармейцы отрабатывают приемы залпового огня по низколетящим самолетам противника. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Останки бойцов Красной армии, павших в Великую Отечественную войну, захоронили в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике с воинскими почестями захоронили бойцов Красной Армии", - сообщила Марковская.
На церемонии захоронения присутствовали глава администрации Новоайдарского округа, представители военной комендатуры, госорганов и силовых структур, общественных движений, ученики и педагоги школ, неравнодушные жители района. Под залпы воинского салюта останки Неизвестных солдат были погребены в братской могиле в Новоайдарском округе.
"Сегодня захоронение пополнилось могилами наших защитников. Это неизвестные имена, но абсолютно известные герои. Они пришли сюда освобождать луганскую землю, оставив самое ценное – свои жизни. И очень важно, чтобы память об их подвиге переходила из поколения в поколение. Сотрудники республиканского СК сделают все возможное, чтобы установить их личности и родственников", - отметила Марковская.
В завершение мероприятия участники возложили к братской могиле венки и цветы, почтив память героически павших бойцов минутой молчания.
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