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В ЛНР захоронили останки бойцов Красной армии - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:20 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/lnr-2015882794.html
В ЛНР захоронили останки бойцов Красной армии
В ЛНР захоронили останки бойцов Красной армии - РИА Новости, 08.05.2025
В ЛНР захоронили останки бойцов Красной армии
Останки бойцов Красной армии, павших в Великую Отечественную войну, захоронили в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:20:00+03:00
2025-05-08T22:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
луганская народная республика
россия
следственный комитет россии (ск рф)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Останки бойцов Красной армии, павших в Великую Отечественную войну, захоронили в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике с воинскими почестями захоронили бойцов Красной Армии", - сообщила Марковская. На церемонии захоронения присутствовали глава администрации Новоайдарского округа, представители военной комендатуры, госорганов и силовых структур, общественных движений, ученики и педагоги школ, неравнодушные жители района. Под залпы воинского салюта останки Неизвестных солдат были погребены в братской могиле в Новоайдарском округе. "Сегодня захоронение пополнилось могилами наших защитников. Это неизвестные имена, но абсолютно известные герои. Они пришли сюда освобождать луганскую землю, оставив самое ценное – свои жизни. И очень важно, чтобы память об их подвиге переходила из поколения в поколение. Сотрудники республиканского СК сделают все возможное, чтобы установить их личности и родственников", - отметила Марковская. В завершение мероприятия участники возложили к братской могиле венки и цветы, почтив память героически павших бойцов минутой молчания.
https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html
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луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Луганская Народная Республика, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ЛНР захоронили останки бойцов Красной армии

В ЛНР захоронили останки павших в годы ВОВ бойцов Красной армии

© РИА Новости / Наталья Боде | Перейти в медиабанкКрасноармейцы отрабатывают приемы залпового огня по низколетящим самолетам противника
Красноармейцы отрабатывают приемы залпового огня по низколетящим самолетам противника - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Наталья Боде
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Красноармейцы отрабатывают приемы залпового огня по низколетящим самолетам противника. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Останки бойцов Красной армии, павших в Великую Отечественную войну, захоронили в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская.
"Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике с воинскими почестями захоронили бойцов Красной Армии", - сообщила Марковская.
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На церемонии захоронения присутствовали глава администрации Новоайдарского округа, представители военной комендатуры, госорганов и силовых структур, общественных движений, ученики и педагоги школ, неравнодушные жители района. Под залпы воинского салюта останки Неизвестных солдат были погребены в братской могиле в Новоайдарском округе.
"Сегодня захоронение пополнилось могилами наших защитников. Это неизвестные имена, но абсолютно известные герои. Они пришли сюда освобождать луганскую землю, оставив самое ценное – свои жизни. И очень важно, чтобы память об их подвиге переходила из поколения в поколение. Сотрудники республиканского СК сделают все возможное, чтобы установить их личности и родственников", - отметила Марковская.
В завершение мероприятия участники возложили к братской могиле венки и цветы, почтив память героически павших бойцов минутой молчания.
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