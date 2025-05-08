https://ria.ru/20250508/lnr-2015882794.html

В ЛНР захоронили останки бойцов Красной армии

В ЛНР захоронили останки бойцов Красной армии - РИА Новости, 08.05.2025

В ЛНР захоронили останки бойцов Красной армии

Останки бойцов Красной армии, павших в Великую Отечественную войну, захоронили в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T22:20:00+03:00

2025-05-08T22:20:00+03:00

2025-05-08T22:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

луганская народная республика

россия

следственный комитет россии (ск рф)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ЛУГАНСК, 8 мая - РИА Новости. Останки бойцов Красной армии, павших в Великую Отечественную войну, захоронили в Луганской Народной Республике, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская. "Офицеры следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике с воинскими почестями захоронили бойцов Красной Армии", - сообщила Марковская. На церемонии захоронения присутствовали глава администрации Новоайдарского округа, представители военной комендатуры, госорганов и силовых структур, общественных движений, ученики и педагоги школ, неравнодушные жители района. Под залпы воинского салюта останки Неизвестных солдат были погребены в братской могиле в Новоайдарском округе. "Сегодня захоронение пополнилось могилами наших защитников. Это неизвестные имена, но абсолютно известные герои. Они пришли сюда освобождать луганскую землю, оставив самое ценное – свои жизни. И очень важно, чтобы память об их подвиге переходила из поколения в поколение. Сотрудники республиканского СК сделают все возможное, чтобы установить их личности и родственников", - отметила Марковская. В завершение мероприятия участники возложили к братской могиле венки и цветы, почтив память героически павших бойцов минутой молчания.

https://ria.ru/20250508/memorial-2015881051.html

https://ria.ru/20250507/lnr-2015706624.html

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луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), 80-летие победы в великой отечественной войне