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В Ливане стартовал фестиваль "Во славу Великой Победы"
В Ливане стартовал фестиваль "Во славу Великой Победы" - РИА Новости, 08.05.2025
В Ливане стартовал фестиваль "Во славу Великой Победы"
Фестиваль "Во славу Великой Победы" стартовал в Ливане концертом артистов Московского театра Музыки и Драмы Verdi Hall и салютом из 80 залпов, передает... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T23:30:00+03:00
2025-05-08T23:30:00+03:00
2025-05-08T23:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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москва
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Фестиваль "Во славу Великой Победы" стартовал в Ливане концертом артистов Московского театра Музыки и Драмы Verdi Hall и салютом из 80 залпов, передает корреспондент РИА Новости. Открытие фестиваля состоялось в Парке Российско-ливанской дружбы в населенном пункте Айнаб в районе Аляй. На открытии с торжественной речью перед гостями выступили посол России в Ливане Александр Рудков, мэр города Айнаб Гази Шаар с речью на русском языке, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Ливане Михаил Алаеддин и исполняющий обязанности председателя Общества ливано-российской дружбы Риад Нажим. Артисты из Москвы исполнили для гостей песни военных лет, включая "Гимн Москвы", "Катюша" и "Эх дороги". На открытие фестиваля приехали соотечественники из разных городов Ливана, многие из которых на своих машинах были заметны на ливанских дорогах с развернутыми флагами России.
https://ria.ru/20250504/polk-2014879264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ливан, россия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ливан, Россия, Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Ливане стартовал фестиваль "Во славу Великой Победы"
Фестиваль "Во славу Великой Победы" открыли в Ливане салютом из 80 залпов