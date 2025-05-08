https://ria.ru/20250508/livan-2015889162.html

В Ливане стартовал фестиваль "Во славу Великой Победы"

В Ливане стартовал фестиваль "Во славу Великой Победы" - РИА Новости, 08.05.2025

В Ливане стартовал фестиваль "Во славу Великой Победы"

Фестиваль "Во славу Великой Победы" стартовал в Ливане концертом артистов Московского театра Музыки и Драмы Verdi Hall и салютом из 80 залпов, передает... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T23:30:00+03:00

2025-05-08T23:30:00+03:00

2025-05-08T23:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ливан

россия

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЕЙРУТ, 8 мая - РИА Новости. Фестиваль "Во славу Великой Победы" стартовал в Ливане концертом артистов Московского театра Музыки и Драмы Verdi Hall и салютом из 80 залпов, передает корреспондент РИА Новости. Открытие фестиваля состоялось в Парке Российско-ливанской дружбы в населенном пункте Айнаб в районе Аляй. На открытии с торжественной речью перед гостями выступили посол России в Ливане Александр Рудков, мэр города Айнаб Гази Шаар с речью на русском языке, руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Ливане Михаил Алаеддин и исполняющий обязанности председателя Общества ливано-российской дружбы Риад Нажим. Артисты из Москвы исполнили для гостей песни военных лет, включая "Гимн Москвы", "Катюша" и "Эх дороги". На открытие фестиваля приехали соотечественники из разных городов Ливана, многие из которых на своих машинах были заметны на ливанских дорогах с развернутыми флагами России.

https://ria.ru/20250504/polk-2014879264.html

ливан

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ливан, россия, москва, 80-летие победы в великой отечественной войне