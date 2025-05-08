https://ria.ru/20250508/litva-2015873584.html

Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 08.05.2025

Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщила пресс-служба сейма. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:06:00+03:00

2025-05-08T21:06:00+03:00

2025-05-08T21:06:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщила пресс-служба сейма. "Сейм постановил денонсировать принятую 18 сентября 1997 года конвенцию о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. За соответствующий законопроект проголосовали 107 членов сейма, воздержались три парламентария", - говорится в сообщении. Отмечается, что Литва была членом конвенции с 2003 года, официальный выход состоится через полгода. Член комитета сейма по иностранным делам Русланас Барановас заявил, что с выходом из конвенции о запрете противопехотных мин Литва "сможет добавить этот элемент в арсенал своей армии". Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявляла, что это решение поможет Литве обеспечить большую эффективность на поле боя. В середине марта министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Парламенты Латвии и Эстонии одобрили выход из конвенции в апреле. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.

https://ria.ru/20250318/finlyandiya-2005703359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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