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Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 08.05.2025
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21:06 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/litva-2015873584.html
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин - РИА Новости, 08.05.2025
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщила пресс-служба сейма. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T21:06:00+03:00
2025-05-08T21:06:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщила пресс-служба сейма. "Сейм постановил денонсировать принятую 18 сентября 1997 года конвенцию о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. За соответствующий законопроект проголосовали 107 членов сейма, воздержались три парламентария", - говорится в сообщении. Отмечается, что Литва была членом конвенции с 2003 года, официальный выход состоится через полгода. Член комитета сейма по иностранным делам Русланас Барановас заявил, что с выходом из конвенции о запрете противопехотных мин Литва "сможет добавить этот элемент в арсенал своей армии". Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявляла, что это решение поможет Литве обеспечить большую эффективность на поле боя. В середине марта министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Парламенты Латвии и Эстонии одобрили выход из конвенции в апреле. Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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в мире, литва, балтия, польша
В мире, Литва, Балтия, Польша
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Парламент Литвы одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете мин

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСейм Литовской Республики в Вильнюсе
Сейм Литовской Республики в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сейм Литовской Республики в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Парламент Литвы на заседании в четверг одобрил выход страны из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, сообщила пресс-служба сейма.
«
"Сейм постановил денонсировать принятую 18 сентября 1997 года конвенцию о запрещении применения, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. За соответствующий законопроект проголосовали 107 членов сейма, воздержались три парламентария", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Литва была членом конвенции с 2003 года, официальный выход состоится через полгода.
Член комитета сейма по иностранным делам Русланас Барановас заявил, что с выходом из конвенции о запрете противопехотных мин Литва "сможет добавить этот элемент в арсенал своей армии".
Ранее литовский министр обороны Довиле Шакалене заявляла, что это решение поможет Литве обеспечить большую эффективность на поле боя.
В середине марта министры обороны стран Балтии и Польши заявили о намерении выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин и рекомендовали главам своих государств принять соответствующее решение. Парламенты Латвии и Эстонии одобрили выход из конвенции в апреле.
Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство и передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года в канадском городе Оттава и вступила в силу 1 марта 1999 года. К конвенции присоединились 163 страны.
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