"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев
Медведев заявил, что в России нужно вести работу по детской литературе
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Произведения типа "Гарри Поттера" никакого отношения к жизни российских детей не имеют, властям необходимо вести работу по детской литературе в РФ, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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"Каким образом оторвать детей от "Гарри Поттера"? Я не говорю, что это плохо, я далек от того, чтобы осуждать конкретные произведения иностранных авторов, в принципе, достаточно талантливые, может быть. Но которые никакого отношения ни к нашей жизни, ни к их будущему не имеют", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
Медведев подчеркнул, что в обычное время детей трудно отвлечь от "развлекухи", которая "интереснее чем что-то серьезное", но когда страна переживает драматичные события, связанные со спецоперацией, даже "ребенок будет читать то, что на самом деле актуально".
"В детскую литературу надо вкладываться, сомнений нет", - резюмировал он.