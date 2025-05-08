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"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:15 08.05.2025 (обновлено: 18:56 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/literatura-2015838501.html
"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев
"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025
"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев
Произведения типа "Гарри Поттера" никакого отношения к жизни российских детей не имеют, властям необходимо вести работу по детской литературе в РФ, заявил... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:15:00+03:00
2025-05-08T18:56:00+03:00
культура
россия
гарри поттер
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Произведения типа "Гарри Поттера" никакого отношения к жизни российских детей не имеют, властям необходимо вести работу по детской литературе в РФ, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Каким образом оторвать детей от "Гарри Поттера"? Я не говорю, что это плохо, я далек от того, чтобы осуждать конкретные произведения иностранных авторов, в принципе, достаточно талантливые, может быть. Но которые никакого отношения ни к нашей жизни, ни к их будущему не имеют", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.Медведев подчеркнул, что в обычное время детей трудно отвлечь от "развлекухи", которая "интереснее чем что-то серьезное", но когда страна переживает драматичные события, связанные со спецоперацией, даже "ребенок будет читать то, что на самом деле актуально"."В детскую литературу надо вкладываться, сомнений нет", - резюмировал он.
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россия, гарри поттер, дмитрий медведев, единая россия
Культура, Россия, Гарри Поттер, Дмитрий Медведев, Единая Россия
"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев

Медведев заявил, что в России нужно вести работу по детской литературе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Произведения типа "Гарри Поттера" никакого отношения к жизни российских детей не имеют, властям необходимо вести работу по детской литературе в РФ, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
«
"Каким образом оторвать детей от "Гарри Поттера"? Я не говорю, что это плохо, я далек от того, чтобы осуждать конкретные произведения иностранных авторов, в принципе, достаточно талантливые, может быть. Но которые никакого отношения ни к нашей жизни, ни к их будущему не имеют", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.
Медведев подчеркнул, что в обычное время детей трудно отвлечь от "развлекухи", которая "интереснее чем что-то серьезное", но когда страна переживает драматичные события, связанные со спецоперацией, даже "ребенок будет читать то, что на самом деле актуально".
"В детскую литературу надо вкладываться, сомнений нет", - резюмировал он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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КультураРоссияГарри ПоттерДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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