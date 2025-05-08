https://ria.ru/20250508/literatura-2015838501.html

"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев

"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев - РИА Новости, 08.05.2025

"Гарри Поттер" не имеет отношения к жизни российских детей, заявил Медведев

Произведения типа "Гарри Поттера" никакого отношения к жизни российских детей не имеют, властям необходимо вести работу по детской литературе в РФ, заявил... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:15:00+03:00

2025-05-08T18:15:00+03:00

2025-05-08T18:56:00+03:00

культура

россия

гарри поттер

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Произведения типа "Гарри Поттера" никакого отношения к жизни российских детей не имеют, властям необходимо вести работу по детской литературе в РФ, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев."Каким образом оторвать детей от "Гарри Поттера"? Я не говорю, что это плохо, я далек от того, чтобы осуждать конкретные произведения иностранных авторов, в принципе, достаточно талантливые, может быть. Но которые никакого отношения ни к нашей жизни, ни к их будущему не имеют", - сказал Медведев на встрече с писателями и поэтами, которые создают произведения о спецоперации.Медведев подчеркнул, что в обычное время детей трудно отвлечь от "развлекухи", которая "интереснее чем что-то серьезное", но когда страна переживает драматичные события, связанные со спецоперацией, даже "ребенок будет читать то, что на самом деле актуально"."В детскую литературу надо вкладываться, сомнений нет", - резюмировал он.

https://ria.ru/20250508/svo-2015838413.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, гарри поттер, дмитрий медведев, единая россия