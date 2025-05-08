https://ria.ru/20250508/lidery-2015717288.html

Эксперт прокомментировал приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая

Эксперт прокомментировал приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая - РИА Новости, 08.05.2025

Эксперт прокомментировал приезд зарубежных лидеров в Москву на 9 мая

Присутствие в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне многих иностранных лидеров говорит о провале попыток изолировать Россию,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T01:35:00+03:00

2025-05-08T01:35:00+03:00

2025-05-08T01:35:00+03:00

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САНТА-КРУС/МОНТЕВИДЕО, 8 мая - РИА Новости. Присутствие в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне многих иностранных лидеров говорит о провале попыток изолировать Россию, заявил РИА Новости аргентинский социолог Хорхе Эльбаум. "С демографической точки зрения, 60% населения будет присутствовать на Красной площади. Те, кто мечтает изолировать Россию, ошибаются, их попытки с грохотом провалились", - сказал эксперт, имея в виду, что лидеры, которые будут в Москве на праздновании Дня Победы, представляют страны, где проживает 60% населения планеты. По мнению Эльбаума, это говорит о новом мировом порядке. "Это жест, который выражает появление мира невмешательства, неколониального мира, мира, где уважается суверенитет каждой страны", - отметил он. В свою очередь, боливийский академик и дипломат Херхес Хустиниано отметил, что празднование Дня Победы - это торжество человечности. "Это заслуженная дань уважения, ведь это была победа СССР во Второй мировой войне, освободившего мир от такого агрессивного явления, как нацизм. В этом смысле я считаю, что празднование россиянами (Дня Победы - ред) - это торжество человечности, это торжество гражданской жизни, жизни в свободе перед лицом агрессии", - сказал он РИА Новости. Как ранее сообщили в Кремле, всего Москва ожидает на параде Победы 29 глав зарубежных государств.

https://ria.ru/20250507/vuchich-2015626508.html

https://ria.ru/20250507/braziliya-2015647238.html

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