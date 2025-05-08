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Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США

Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США - РИА Новости, 08.05.2025

Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США

Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу римского, впервые в истории им стал американец. Новый папа римский Лев XIV — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T21:36:00+03:00

2025-05-08T21:36:00+03:00

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фото

ватикан

сша

римско-католическая церковь

папа римский лев xiv

религия

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Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу римского, впервые в истории им стал американец. Новый папа римский Лев XIV — в фотоленте РИА Новости.

ватикан

сша

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2025

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