Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США
Конклав кардиналов избрал папу в четвертом туре голосования.
Конклав кардиналов избрал папу в четвертом туре голосования.
Об этом возвестил белый дым из трубы Сикстинской капеллы.
Об этом возвестил белый дым из трубы Сикстинской капеллы.
Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти с балкона собора Святого Петра произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа!").
Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти с балкона собора Святого Петра произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа!").
Конклав собрался вечером в среду и продлился чуть более суток.
Конклав собрался вечером в среду и продлился чуть более суток.
Новый папа римский — уроженец Чикаго. Он получил сан кардинала менее двух лет назад.
Новый папа римский — уроженец Чикаго. Он получил сан кардинала менее двух лет назад.
Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского с избранием, выразив уверенность в том, что конструктивный диалог, налаженный между Москвой и Ватиканом, будет и далее развиваться на основе христианских ценностей.
Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского с избранием, выразив уверенность в том, что конструктивный диалог, налаженный между Москвой и Ватиканом, будет и далее развиваться на основе христианских ценностей.
Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении новому папе заявил, что это большая честь для США и что он ждет встречи с понтификом.
Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении новому папе заявил, что это большая честь для США и что он ждет встречи с понтификом.
Появившись перед верующими впервые после избрания, Лев XIV обратился к ним с пожеланием мира и призвал строить мосты диалога.
Появившись перед верующими впервые после избрания, Лев XIV обратился к ним с пожеланием мира и призвал строить мосты диалога.