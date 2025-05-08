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Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США - РИА Новости, 08.05.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
21:36 08.05.2025 (обновлено: 21:44 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/lev-2015870546.html
Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США
Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США - РИА Новости, 08.05.2025
Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США
Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу римского, впервые в истории им стал американец. Новый папа римский Лев XIV — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 08.05.2025
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римско-католическая церковь
папа римский лев xiv
религия
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Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу римского, впервые в истории им стал американец. Новый папа римский Лев XIV — в фотоленте РИА Новости.
ватикан
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фото, фото, ватикан, сша, римско-католическая церковь, папа римский лев xiv
Фото, Ватикан, США, Римско-католическая церковь, Папа римский Лев XIV, Религия

Папа римский Лев XIV: первый в истории понтифик из США

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Конклав в Ватикане избрал в четверг 267-го папу римского, впервые в истории им стал американец. Новый папа римский Лев XIV — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Конклав кардиналов избрал папу в четвертом туре голосования.

Новый папа римский Лев XIV

Конклав кардиналов избрал папу в четвертом туре голосования.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
1 из 8
© Getty Images / Franco Origlia

Об этом возвестил белый дым из трубы Сикстинской капеллы.

Новый папа Римский Лев XIV

Об этом возвестил белый дым из трубы Сикстинской капеллы.

© Getty Images / Franco Origlia
2 из 8
© Getty Images / Vatican Media/Vatican Pool

Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти с балкона собора Святого Петра произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа!").

Новый папа Римский Лев XIV

Объявление об успешном голосовании сопровождалось звоном колоколов. Кардинал-протодиакон Римско-католической церкви Доминик Мамберти с балкона собора Святого Петра произнес знаменитую латинскую формулу "Habemus papam!" ("У нас есть папа!").

© Getty Images / Vatican Media/Vatican Pool
3 из 8
© Getty Images / Franco Origlia

Конклав собрался вечером в среду и продлился чуть более суток.

Новый папа Римский Лев XIV

Конклав собрался вечером в среду и продлился чуть более суток.

© Getty Images / Franco Origlia
4 из 8
© Getty Images / Franco Origlia

Новый папа римский — уроженец Чикаго. Он получил сан кардинала менее двух лет назад.

Новый папа Римский Лев XIV

Новый папа римский — уроженец Чикаго. Он получил сан кардинала менее двух лет назад.

© Getty Images / Franco Origlia
5 из 8
© Getty Images / Franco Origlia

Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского с избранием, выразив уверенность в том, что конструктивный диалог, налаженный между Москвой и Ватиканом, будет и далее развиваться на основе христианских ценностей.

Новый папа Римский Лев XIV

Президент России Владимир Путин поздравил нового папу римского с избранием, выразив уверенность в том, что конструктивный диалог, налаженный между Москвой и Ватиканом, будет и далее развиваться на основе христианских ценностей.

© Getty Images / Franco Origlia
6 из 8
© Getty Images / Franco Origlia

Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении новому папе заявил, что это большая честь для США и что он ждет встречи с понтификом.

Новый папа Римский Лев XIV

Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении новому папе заявил, что это большая честь для США и что он ждет встречи с понтификом.

© Getty Images / Franco Origlia
7 из 8
© AP Photo / Alessandra Tarantino

Появившись перед верующими впервые после избрания, Лев XIV обратился к ним с пожеланием мира и призвал строить мосты диалога.

Папа Римский Лев XIV

Появившись перед верующими впервые после избрания, Лев XIV обратился к ним с пожеланием мира и призвал строить мосты диалога.

© AP Photo / Alessandra Tarantino
8 из 8
 
РелигияФотоВатиканСШАРимско-католическая церковьПапа римский Лев XIV
 
 
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