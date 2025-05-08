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В Нижегородской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту
В Нижегородской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту - РИА Новости, 08.05.2025
В Нижегородской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту
Рекорд России и Европы - "Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом" - установлен в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:22:00+03:00
2025-05-08T16:22:00+03:00
2025-05-08T16:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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глеб никитин
книга рекордов россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Рекорд России и Европы - "Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом" - установлен в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. "К 80-летию Великой Победы установили рекорды России и Европы - "Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом"! Над нашими великолепными волжскими просторами воздушный шар в уникальном дизайне, посвященном присвоению Нижнему звания "Город трудовой доблести", поднял масштабную Георгиевскую ленту (8 метров - ширина, 80 метров — длина). Даже от видео дух захватывает", - написал Никитин в своем Telegram-канале, разместив кадры полета. Он отметил, что специалисты "Книги рекордов России" и "Книги рекордов Европы" на месте зафиксировали достижение, которое будет внесено в издания.
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Георгиевская лента на воздушном шаре в Нижегородской области
Огромную Георгиевскую ленту – длиной 80 метров - подняли на воздушном шаре в Нижегородской области. "К 80-летию Великой Победы установили рекорды России и Европы - "Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом"… Даже от видео дух захватывает", - рассказал губернатор Никитин.
2025-05-08T16:22
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общество, технологии, россия, европа, нижегородская область, глеб никитин, книга рекордов россии, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Технологии, Россия, Европа, Нижегородская область, Глеб Никитин, Книга рекордов России, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Нижегородской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту
Георгиевскую ленту длиной 80 м подняли на воздушном шаре в Нижегородской области