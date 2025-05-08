https://ria.ru/20250508/lenta-2015815700.html

В Нижегородской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту

В Нижегородской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту - РИА Новости, 08.05.2025

В Нижегородской области подняли в небо огромную Георгиевскую ленту

Рекорд России и Европы - "Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом" - установлен в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:22:00+03:00

2025-05-08T16:22:00+03:00

2025-05-08T16:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

технологии

россия

европа

нижегородская область

глеб никитин

книга рекордов россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 мая - РИА Новости. Рекорд России и Европы - "Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом" - установлен в Нижегородской области, сообщил глава региона Глеб Никитин. "К 80-летию Великой Победы установили рекорды России и Европы - "Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом"! Над нашими великолепными волжскими просторами воздушный шар в уникальном дизайне, посвященном присвоению Нижнему звания "Город трудовой доблести", поднял масштабную Георгиевскую ленту (8 метров - ширина, 80 метров — длина). Даже от видео дух захватывает", - написал Никитин в своем Telegram-канале, разместив кадры полета. Он отметил, что специалисты "Книги рекордов России" и "Книги рекордов Европы" на месте зафиксировали достижение, которое будет внесено в издания.

https://ria.ru/20250421/pobeda-2012474082.html

россия

европа

нижегородская область

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Георгиевская лента на воздушном шаре в Нижегородской области Огромную Георгиевскую ленту – длиной 80 метров - подняли на воздушном шаре в Нижегородской области. "К 80-летию Великой Победы установили рекорды России и Европы - "Самая большая Георгиевская лента, поднятая аэростатом"… Даже от видео дух захватывает", - рассказал губернатор Никитин. 2025-05-08T16:22 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, европа, нижегородская область, глеб никитин, книга рекордов россии, 80-летие победы в великой отечественной войне