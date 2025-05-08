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В Курске провели акцию "Вальс Победы" - РИА Новости, 08.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:56 08.05.2025 (обновлено: 19:03 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kursk-2015847165.html
В Курске провели акцию "Вальс Победы"
В Курске провели акцию "Вальс Победы" - РИА Новости, 08.05.2025
В Курске провели акцию "Вальс Победы"
Международную акцию "Вальс Победы" провели в Курске по случаю празднования 9 мая, где участие приняли порядка 50 пар активистов и жителей региона, передает... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:56:00+03:00
2025-05-08T19:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владимир коровин
единая россия
российское военно-историческое общество (рвио)
80-летие победы в великой отечественной войне
курск
россия
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КУРСК, 8 мая - РИА Новости. Международную акцию "Вальс Победы" провели в Курске по случаю празднования 9 мая, где участие приняли порядка 50 пар активистов и жителей региона, передает корреспондент РИА Новости. Курская молодёжь, молодогвардейцы и жители региона в четверг приняли участие в международной акции под названием "Вальс Победы" на базе штаба общественной поддержки "Единой России". В акции приняли участие порядка 50 пар. Под мелодии военных лет куряне исполнили вальс в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. "В военной истории, в том числе истории Великой Отечественной войны, я знаю, музыка играла важную роль, в том числе все военные марши поднимали боевой дух, это практически часть подготовки тактической военнослужащих для успешного ведения боя. Сколько таких примеров есть", - рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор Юго-Западного университета и председатель Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Коровин. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны было написано множество мелодий и стихотворений. "Они были настолько проникновенны, что солдат в минуту отдыха, передышки между боями, конечно же, с удовольствием, и слушал эти песни, и исполнял их сам. Чтобы не было под рукой - гармонь ли, балалайка... Если еще и давалось минуту отдыха, позволявшее потанцевать, ну разве не мог не воспользоваться таким случаем наш воин? Конечно, все это было. Нельзя говорить о том, что война – это только бой, это только кровь, это только смерть. Война – это тоже жизнь", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что акция "Вальс Победы" - это дань памяти и уважения старшему поколению. "Та традиция, которая зародилась у нас в проведении таких вот замечательных мастер-классов и акции "Вальс Победа", это, опять же ... это дань уважения старшим поколениям, которые, пережив войну, одолев врага страшного, при этом остались людьми с самыми лучшими человеческими качествами. Они продолжали любить, продолжали созидать, и это доказали послевоенные годы", - сказал Коровин.
https://ria.ru/20250508/donetsk-2015827991.html
https://ria.ru/20250508/kontsert-2015843906.html
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общество, владимир коровин, единая россия, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне, курск, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владимир Коровин, Единая Россия, Российское военно-историческое общество (РВИО), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Курск, Россия
В Курске провели акцию "Вальс Победы"

В Курске около 50 пар приняли участие в международной акции "Вальс Победы"

© Фото : Единая Россия"Единая Россия" провела "Вальс Победы" в Курске
Единая Россия провела Вальс Победы в Курске - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Фото : Единая Россия
"Единая Россия" провела "Вальс Победы" в Курске
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КУРСК, 8 мая - РИА Новости. Международную акцию "Вальс Победы" провели в Курске по случаю празднования 9 мая, где участие приняли порядка 50 пар активистов и жителей региона, передает корреспондент РИА Новости.
Курская молодёжь, молодогвардейцы и жители региона в четверг приняли участие в международной акции под названием "Вальс Победы" на базе штаба общественной поддержки "Единой России". В акции приняли участие порядка 50 пар. Под мелодии военных лет куряне исполнили вальс в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.
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"В военной истории, в том числе истории Великой Отечественной войны, я знаю, музыка играла важную роль, в том числе все военные марши поднимали боевой дух, это практически часть подготовки тактической военнослужащих для успешного ведения боя. Сколько таких примеров есть", - рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор Юго-Западного университета и председатель Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Коровин.
Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны было написано множество мелодий и стихотворений.
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"Они были настолько проникновенны, что солдат в минуту отдыха, передышки между боями, конечно же, с удовольствием, и слушал эти песни, и исполнял их сам. Чтобы не было под рукой - гармонь ли, балалайка... Если еще и давалось минуту отдыха, позволявшее потанцевать, ну разве не мог не воспользоваться таким случаем наш воин? Конечно, все это было. Нельзя говорить о том, что война – это только бой, это только кровь, это только смерть. Война – это тоже жизнь", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что акция "Вальс Победы" - это дань памяти и уважения старшему поколению.
"Та традиция, которая зародилась у нас в проведении таких вот замечательных мастер-классов и акции "Вальс Победа", это, опять же ... это дань уважения старшим поколениям, которые, пережив войну, одолев врага страшного, при этом остались людьми с самыми лучшими человеческими качествами. Они продолжали любить, продолжали созидать, и это доказали послевоенные годы", - сказал Коровин.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоВладимир КоровинЕдиная РоссияРоссийское военно-историческое общество (РВИО)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеКурскРоссия
 
 
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