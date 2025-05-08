https://ria.ru/20250508/kursk-2015847165.html

В Курске провели акцию "Вальс Победы"

В Курске провели акцию "Вальс Победы" - РИА Новости, 08.05.2025

В Курске провели акцию "Вальс Победы"

Международную акцию "Вальс Победы" провели в Курске по случаю празднования 9 мая, где участие приняли порядка 50 пар активистов и жителей региона, передает... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:56:00+03:00

2025-05-08T18:56:00+03:00

2025-05-08T19:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

владимир коровин

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российское военно-историческое общество (рвио)

80-летие победы в великой отечественной войне

курск

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КУРСК, 8 мая - РИА Новости. Международную акцию "Вальс Победы" провели в Курске по случаю празднования 9 мая, где участие приняли порядка 50 пар активистов и жителей региона, передает корреспондент РИА Новости. Курская молодёжь, молодогвардейцы и жители региона в четверг приняли участие в международной акции под названием "Вальс Победы" на базе штаба общественной поддержки "Единой России". В акции приняли участие порядка 50 пар. Под мелодии военных лет куряне исполнили вальс в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. "В военной истории, в том числе истории Великой Отечественной войны, я знаю, музыка играла важную роль, в том числе все военные марши поднимали боевой дух, это практически часть подготовки тактической военнослужащих для успешного ведения боя. Сколько таких примеров есть", - рассказал РИА Новости доктор исторических наук, профессор Юго-Западного университета и председатель Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества Владимир Коровин. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны было написано множество мелодий и стихотворений. "Они были настолько проникновенны, что солдат в минуту отдыха, передышки между боями, конечно же, с удовольствием, и слушал эти песни, и исполнял их сам. Чтобы не было под рукой - гармонь ли, балалайка... Если еще и давалось минуту отдыха, позволявшее потанцевать, ну разве не мог не воспользоваться таким случаем наш воин? Конечно, все это было. Нельзя говорить о том, что война – это только бой, это только кровь, это только смерть. Война – это тоже жизнь", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что акция "Вальс Победы" - это дань памяти и уважения старшему поколению. "Та традиция, которая зародилась у нас в проведении таких вот замечательных мастер-классов и акции "Вальс Победа", это, опять же ... это дань уважения старшим поколениям, которые, пережив войну, одолев врага страшного, при этом остались людьми с самыми лучшими человеческими качествами. Они продолжали любить, продолжали созидать, и это доказали послевоенные годы", - сказал Коровин.

https://ria.ru/20250508/donetsk-2015827991.html

https://ria.ru/20250508/kontsert-2015843906.html

https://ria.ru/20250506/vals-2015281857.html

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общество, владимир коровин, единая россия, российское военно-историческое общество (рвио), 80-летие победы в великой отечественной войне, курск, россия