https://ria.ru/20250508/kursk-2015782476.html

Под Курском за неделю обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов

Под Курском за неделю обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 08.05.2025

Под Курском за неделю обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов

Сводный отряд разминирования МЧС России в течение недели обнаружил и обезвредил более 1,5 тысяч взрывоопасных предметов в одном из освобожденных сел Курской... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:55:00+03:00

2025-05-08T13:55:00+03:00

2025-05-08T14:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нато

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978083780_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_46c993abc3cf10ea7a1ed07b6f379c2c.jpg

КУРСК, 8 мая – РИА Новости. Сводный отряд разминирования МЧС России в течение недели обнаружил и обезвредил более 1,5 тысяч взрывоопасных предметов в одном из освобожденных сел Курской области в течение недели, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Пилат". "В зону работ попадают и лесопосадки. Работа предстоит кропотливая. Работать нужно аккуратно, внимательно. Потому что буквально за неделю работы нами обнаружено и уничтожено более 1,5 тысяч взрывоопасных предметов, различных типов и различных стран НАТО",- рассказал "Пилат". Также командир отряда отметил, что в ходе разминирования лесополос были обнаружен пять тел украинских боевиков. Фамилии некоторых удалось выяснить саперам при осмотре останков.

https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато, происшествия