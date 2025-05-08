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Под Курском за неделю обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов
Под Курском за неделю обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов - РИА Новости, 08.05.2025
Под Курском за неделю обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов
Сводный отряд разминирования МЧС России в течение недели обнаружил и обезвредил более 1,5 тысяч взрывоопасных предметов в одном из освобожденных сел Курской... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:55:00+03:00
2025-05-08T13:55:00+03:00
2025-05-08T14:08:00+03:00
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нато
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КУРСК, 8 мая – РИА Новости. Сводный отряд разминирования МЧС России в течение недели обнаружил и обезвредил более 1,5 тысяч взрывоопасных предметов в одном из освобожденных сел Курской области в течение недели, рассказал РИА Новости командир отряда с позывным "Пилат". "В зону работ попадают и лесопосадки. Работа предстоит кропотливая. Работать нужно аккуратно, внимательно. Потому что буквально за неделю работы нами обнаружено и уничтожено более 1,5 тысяч взрывоопасных предметов, различных типов и различных стран НАТО",- рассказал "Пилат". Также командир отряда отметил, что в ходе разминирования лесополос были обнаружен пять тел украинских боевиков. Фамилии некоторых удалось выяснить саперам при осмотре останков.
https://ria.ru/20250507/mchs-2015431693.html
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россия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), НАТО, Происшествия
Под Курском за неделю обезвредили более тысячи взрывоопасных предметов
В Курской области за неделю обезвредили более 1,5 тысяч взрывоопасных предметов