https://ria.ru/20250508/kuba-2015836443.html
Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского
Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, приехавший в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не боится угроз... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:02:00+03:00
2025-05-08T18:02:00+03:00
2025-05-08T19:22:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, приехавший в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не боится угроз Владимира Зеленского. "Мы приехали в Москву, потому что мы считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем", - сказал он в интервью RT. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы , заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
https://ria.ru/20250503/rogov--2014796066.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, куба, мигель диас-канель бермудес, владимир зеленский
В мире, Россия, Москва, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Зеленский
Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского
Президент Кубы об угрозах Зеленского прибывшим в РФ лидерам: мы ничего не боимся