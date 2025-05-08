https://ria.ru/20250508/kuba-2015836443.html

Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского

Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, приехавший в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не боится угроз... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T18:02:00+03:00

2025-05-08T18:02:00+03:00

2025-05-08T19:22:00+03:00

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мигель диас-канель бермудес

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, приехавший в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не боится угроз Владимира Зеленского. "Мы приехали в Москву, потому что мы считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем", - сказал он в интервью RT. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы , заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.

https://ria.ru/20250503/rogov--2014796066.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, москва, куба, мигель диас-канель бермудес, владимир зеленский