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Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского - РИА Новости, 08.05.2025
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18:02 08.05.2025 (обновлено: 19:22 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kuba-2015836443.html
Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского
Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, приехавший в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не боится угроз... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T18:02:00+03:00
2025-05-08T19:22:00+03:00
в мире
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куба
мигель диас-канель бермудес
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, приехавший в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не боится угроз Владимира Зеленского. "Мы приехали в Москву, потому что мы считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем", - сказал он в интервью RT. Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы , заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
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в мире, россия, москва, куба, мигель диас-канель бермудес, владимир зеленский
В мире, Россия, Москва, Куба, Мигель Диас-Канель Бермудес, Владимир Зеленский
Президент Кубы заявил, что не боится угроз Зеленского

Президент Кубы об угрозах Зеленского прибывшим в РФ лидерам: мы ничего не боимся

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, приехавший в Россию на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что не боится угроз Владимира Зеленского.
«
"Мы приехали в Москву, потому что мы считаем это правильным. Мы ничего не боимся. Мы верим в то, что делаем", - сказал он в интервью RT.
Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы , заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву, передало ранее агентство Франс Пресс, корреспондент которого был в группе журналистов, слышавших это заявление главы киевского режима.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Рогов прокомментировал угрозы Зеленского участникам парада Победы в Москве
3 мая, 17:40
 
В миреРоссияМоскваКубаМигель Диас-Канель БермудесВладимир Зеленский
 
 
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