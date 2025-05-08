https://ria.ru/20250508/kuba-2015718824.html
В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России
В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России - РИА Новости, 08.05.2025
В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Кубе, госпитализирован один человек, сообщило посольство России. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:22:00+03:00
2025-05-08T02:22:00+03:00
2025-05-08T02:26:00+03:00
куба
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Кубе, госпитализирован один человек, сообщило посольство России."Посольство и генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован один человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.Посольство отметило, что находится в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией."Готовы при необходимости оказать содействие по консульской линии", - добавили в посольстве.
https://ria.ru/20250507/dtp-2015480841.html
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куба, россия, гавана
В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России
Автобус с туристами из России попал в ДТП на Кубе, пострадал один человек