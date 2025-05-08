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В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России - РИА Новости, 08.05.2025
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02:22 08.05.2025 (обновлено: 02:26 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/kuba-2015718824.html
В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России
В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России - РИА Новости, 08.05.2025
В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Кубе, госпитализирован один человек, сообщило посольство России. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T02:22:00+03:00
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куба
россия
гавана
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Кубе, госпитализирован один человек, сообщило посольство России."Посольство и генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован один человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.Посольство отметило, что находится в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией."Готовы при необходимости оказать содействие по консульской линии", - добавили в посольстве.
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куба, россия, гавана
Куба, Россия, Гавана
В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России

Автобус с туристами из России попал в ДТП на Кубе, пострадал один человек

© AP Photo / Ismael FranciscoМашина скорой помощи на Кубе
Машина скорой помощи на Кубе - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© AP Photo / Ismael Francisco
Машина скорой помощи на Кубе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Кубе, госпитализирован один человек, сообщило посольство России.
"Посольство и генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован один человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Посольство отметило, что находится в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией.
"Готовы при необходимости оказать содействие по консульской линии", - добавили в посольстве.
Последствия ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В Ульяновске произошло ДТП с машиной скорой помощи
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КубаРоссияГавана
 
 
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