https://ria.ru/20250508/kuba-2015718824.html

В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России

В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России - РИА Новости, 08.05.2025

В ДТП с автобусом на Кубе пострадал турист из России

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Кубе, госпитализирован один человек, сообщило посольство России. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T02:22:00+03:00

2025-05-08T02:22:00+03:00

2025-05-08T02:26:00+03:00

куба

россия

гавана

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Автобус с российскими туристами попал в ДТП на Кубе, госпитализирован один человек, сообщило посольство России."Посольство и генеральное консульство в Гаване в курсе ДТП с участием автобуса с российскими туристами, произошедшего 6 мая в районе города Хагуэй-Гранде (провинция Матансас), в результате которого госпитализирован один человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.Посольство отметило, что находится в контакте с представителями местных властей, туроператором и страховой компанией."Готовы при необходимости оказать содействие по консульской линии", - добавили в посольстве.

https://ria.ru/20250507/dtp-2015480841.html

куба

россия

гавана

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куба, россия, гавана